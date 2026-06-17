В Шымкенте снизилось среднее потребление воды на одного жителя

Несмотря на рост численности населения в городах республиканского значения, средний объем потребления воды на одного человека продолжает снижаться. Такая тенденция наблюдается в Астане, Алматы и Шымкенте.

Так, если в 2024 году один житель Астаны в среднем потреблял 70,9 кубометра воды в год, то в 2025 году этот показатель сократился до 67,8 кубометра. В Алматы объем водопотребления снизился с 73,3 до 69,1 кубометра в год на человека.

В Шымкенте показатель уменьшился с 63,7 до 62,5 кубометра.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, снижение потребления свидетельствует о постепенном формировании культуры бережного отношения к водным ресурсам и повышении осведомленности населения о важности водосбережения. Этому способствует проводимая в стране информационно-разъяснительная работа.

Для популяризации рационального использования воды ведомством разработаны методические рекомендации по экономии воды в быту. Информационные материалы размещены на 145 объектах по всей стране, включая аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, торгово-развлекательные центры и образовательные учреждения. Проект реализован в трех городах республиканского значения, 17 областных центрах и трех городах областного значения.

Кроме того, в Казахстане продолжается реализация проекта «Экономь воду — сохраняй будущее», направленного на воспитание бережного отношения к водным ресурсам среди детей и молодежи. С прошлого года в школах, колледжах и вузах проводятся открытые уроки и экологические часы с участием представителей министерства, международных организаций, дипломатического корпуса и депутатов Парламента. За это время проект охватил более 3,3 миллиона учащихся.

«Данная работа обязательно будет продолжена. До конца текущего года планируется реализация ряда новых инициатив, в том числе разработка методического ресурса для педагогов и проведение республиканского форума для родителей, посвященного вопросам экономии воды», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.