ТОП 5 действий в интернете, которые оставляют вас без защиты

Не так давно Интернет отметил свой крупный юбилей – ему исполнилось 50 лет. Возраст действительно значительный, и, казалось бы, пользователи давно изучили все возможные угрозы и теперь всячески их избегают. Но, не тут-то было, – пользователи продолжают совершать распространенные ошибки, которые оборачиваются проблемами с безопасностью и конфиденциальностью. Это и слишком простые пароли, и переход на сайты, где установлены слабые сертификаты безопасности. Все это кажется мелочью, но вы попросту «открываете двери» для хакеров – им не составит особого труда получить доступ к вашим данным.

Сегодня мы поговорим о том, что такое ВПН, как использовать подобные сервисы для того, чтобы никто посторонний не получил доступа к вашим данным. А еще в статье вы найдете топ действий, которые совершает каждый человек, делая свои личные и конфиденциальные данные доступными для злоумышленников.

О чем говорит статистика

Если проанализировать статистические данные различных провайдеров, можно составить совсем неутешительную статистику – с каждым годом количество угроз со стороны киберпреступников продолжает увеличиваться. Если раньше угрозы распространялись с помощью зараженных файлов на дискетах и программах, которые скачивались в интернете, то теперь достаточно просто перейти на сомнительный сайт.

Согласно данным, которые предоставила компания Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), в течение 2023 года количество совершаемых кибератак значительно увеличилось. В среднем в течение недели совершается более 1000 атак по всему миру. С каждым годом показатель только увеличивается, несмотря на то, что в сети очень легко найти правила для обеспечения своей безопасности в Интернете.

Статистика текущих угроз явно говорит о том, что нам нужно изучить правила безопасности в сети повторно. Мы собрали список «вредных привычек», которые для вас могут обернуться тем, что злоумышленники получат доступ к банковской, контактной и прочей конфиденциальной информации.

Слишком простые пароли

Как уже говорилось выше, всемирной сети уже более 50 лет, несмотря на это, среди пользователей до сих пор распространена одна ошибка – использование слишком простых паролей. Пора запомнить то, что комбинации вроде «1234» и прочие очень легко взламываются злоумышленниками.

Всем нам гораздо проще использовать одинаковые пароли для разных сервисов. Например, мы устанавливаем одинаковую комбинацию для рабочей почты, регистрируем под тем же паролем аккаунт на каком-то форуме и пр., используем одну и ту же почту для рабочей и личной переписки.

Очень часто случаются ситуации, когда пользователи осознанно делятся своими паролям – например, дают доступ своим друзьям, знакомым и родственникам к таким сервисам, как Netflix или Spotify. В итоге конфиденциальная информация попросту оказывается в общем доступе.

Возьмите для себя за правило обновлять пароли. Важно обновлять комбинации для разных платформ, устанавливать новый пароль как минимум один раз в год и пр. Если вы не можете придумать пароль самостоятельно, воспользуйтесь специальными сервисами. Например, Google не только помогает придумать надежный пароль, но и обеспечивает сохранность данных.

Используйте VPN

Один из эффективных способов защиты – это использование ВПН . По итогу вы защищаете свои данные от злоумышленников. Также с помощью ВПН получается не выдавать свой текущий статус в сети и многое другое.

Дезинформация

Хотя большинство кибератак сегодня сосредоточено на краже данных, в последнее время наблюдается рост практик и других угроз, связанных с государством. Этот тип атак часто включает распространение дезинформации с помощью фейковых новостей или предвзятых и неполных сообщений, которые воздействуют на эмоциональную сторону пользователей и вызывают разногласия.

По этой причине желательно использовать несколько источников для получения информации, а также проверять любые новости и сообщения на достоверность. Не забывайте о том, что даже в интернете важно сохранять здравый рассудок перед тем, как делиться тем или иным контентом с друзьями, знакомыми, подписчиками.

Бездумное принятие «Политики конфиденциальности и разрешения для сайтов»

Чем пользуются злоумышленники – тем, что вы отказываетесь читать Политику конфиденциальности. Большинство пользователей попросту принимают эти условия, даже не знакомясь с их описанием. В лучшем случае – вы будете использовать проверенные сайты, где администрации не интересны ваши данные. Худший вариант – когда вы введете конфиденциальную информацию на поддельном сайте, и после этого ваши данные будут доступны буквально всем.

Просмотр небезопасных сайтов

Здесь важна ваша внимательность – вы должны быть точно уверены в том, что переходите на нужный сайт. Обратите внимание на такие ошибки, как опечатки, неправильно написанный текст или наличие вводящих в заблуждение изображений или изображений низкого качества. Также перед вводом данных убедитесь в том, что на сайте установлены SSL сертификаты. Эта ваша гарантия того, что никто посторонний не получит доступ к вводимой на сайте информации.

Заключение

Это лишь минимальный список ошибок, которые допускают люди при использовании Интернета. Соблюдая перечень минимальных правил, вы сможете обеспечить максимальную защиту для себя – никто посторонний не сможет узнать пароли и прочие данные, которые открывают доступ к банковскому счету и другим важным ресурсам.