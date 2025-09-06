Кибербуллинг в Шымкенте под особым контролем

В Шымкенте усиливается внимание к проблеме кибербуллинга, который в последние годы стал одной из самых острых угроз для детей и подростков.

Под кибербуллингом понимается травля и запугивание через интернет, социальные сети, мессенджеры, онлайн-игры или даже обычный телефон. Главная цель таких действий — запугать, унизить или вызвать у человека негативные эмоции.

Правоохранительные органы Шымкента напоминают родителям о необходимости уделять особое внимание онлайн-безопасности детей.

Важно объяснять ребенку, что такое кибербуллинг и как его распознать.

Родителям рекомендуется каждый день разговаривать с детьми не только о школьных делах, но и о том, какие эмоции они испытывают, что происходит в их виртуальной жизни. Особое значение имеет воспитание у детей доброты и поддержки других людей, а также умение не оставаться в стороне, если они становятся свидетелями травли.

В Шымкенте акцентируется внимание и на развитии уверенности у детей через участие в кружках, секциях и различных хобби. Важен и личный пример взрослых — родители должны демонстрировать уважение и корректное поведение не только в реальной жизни, но и в интернете.

Кроме того, специалисты советуют знать, какими платформами пользуется ребенок, и своевременно предупреждать его о возможных рисках.

Если ребенок стал жертвой кибербуллинга, жителям Шымкента рекомендуют сохранять все доказательства — скриншоты, переписки и ссылки.

Обратиться за помощью можно через сервис eotinish.kz, указав сайт или приложение, где происходят нарушения. В случае серьезных угроз следует незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102 либо через портал qamqor.gov.kz.

Эксперты подчеркивают, что тревожные признаки у детей нельзя игнорировать: страх перед школой, замкнутость, потеря друзей, снижение успеваемости, жалобы на здоровье, резкие перепады настроения после общения в интернете — всё это может указывать на кибербуллинг.

Детям и подросткам в Шымкенте напоминают: важно быть вежливыми в сети, не добавлять незнакомцев в аккаунты, пользоваться настройками конфиденциальности, не делиться паролями и не распространять чужую личную информацию.

В Казахстане за кибербуллинг предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Нарушителям грозят штрафы от 10 месячных расчетных показателей, а в случае тяжких последствий — лишение свободы сроком до семи лет.

Таким образом, в Шымкенте профилактика кибербуллинга рассматривается как одна из важнейших задач по защите детей и подростков, а ответственность за безопасность в сети ложится как на государственные органы, так и на родителей.