Как защитить детей от обмана в Интернете

В Казахстане наблюдается тревожная тенденция: всё больше случаев, когда интернет-мошенники нацеливаются на детей и подростков.

Специалисты в Шымкенте отмечают, что злоумышленники активно используют доверчивость, азарт и увлечённость подростков цифровыми технологиями, придумывая всё более изощрённые схемы обмана.

Власти и правоохранительные органы Шымкента подчёркивают: крайне важно, чтобы родители своевременно объясняли своим детям основные правила цифровой безопасности и регулярно напоминали о них.

Одной из наиболее распространённых схем является создание аферистами поддельных интернет-площадок, предлагающих виртуальные товары для популярных онлайн-игр — персонажей, одежду, предметы или внутриигровую валюту.

Ребёнок, желая совершить покупку, указывает данные банковской карты или логин и пароль от игрового аккаунта, после чего информация попадает к злоумышленникам.

Эксперты в Шымкенте советуют: не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить пароли и реквизиты карт на сторонних сайтах, приобретать виртуальные товары только в официальных приложениях и никогда не оплачивать их через неизвестных ботов в социальных сетях.

Также участились случаи, когда мошенники предлагают детям писать отзывы и комментарии за денежное вознаграждение. После этого они требуют оплатить «комиссию» за вывод средств, похищая данные карты.

Родителям в Шымкенте рекомендуется объяснять детям, что лёгких денег не бывает. Если подростку нужны средства на покупку, лучше обсудить, как накопить нужную сумму или вместе открыть накопительный счёт в банке.

Нередки и ситуации, когда подростков втягивают в незаконные схемы по обналичиванию чужих денег.

Мошенники убеждают ребёнка стать «помощником», но на самом деле используют его банковскую карту для вывода похищенных средств.

Эксперты в Шымкенте подчёркивают: нельзя передавать никому свои банковские карты и их реквизиты, а при поступлении чужих денег на счёт нужно немедленно обращаться в банк.

За участие в таких схемах, называемых «дропперством», предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того участились случаи взлома аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленники рассылают от имени ребёнка просьбы занять деньги или отправляют вредоносные ссылки.

Специалисты в Шымкенте рекомендуют: всегда проверять информацию, звонить другу лично, использовать антивирусные программы и родительский контроль.

В прокуратуре подчёркивают: чтобы защитить ребёнка от интернет-мошенников, необходимо выстраивать доверительные отношения.

Ребёнок не должен бояться рассказать взрослым, если он стал жертвой обмана или ему кто-то угрожает.

В Шымкенте родителям рекомендуют заранее обсудить с детьми все возможные схемы мошенничества и договориться, что перед любой онлайн-покупкой, вводом данных карты, добавлением незнакомцев в друзья или поиском подработки ребёнок обязательно будет советоваться со взрослыми.