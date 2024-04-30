В шымкентской школе балета «МEIR» отметили 25-летний юбилей

Балетная школа «МEIR» в Шымкенте отметила свой 25-летний юбилей.

На праздничном вечере «Ширек ғасырдың шыңдары! — «Вершины четверти века», любители искусства получили наслаждение от творчества воспитанников балетной школы.

Сцена дворца «Туркестан» для воспитанниц балетной школы на время стала центром искусства. Зрителей поразили волшебные, парящие движения балерин. Добиться легкости исполнения помогли большой труд и подготовительная работа к 25-летию балетной школы»МEIR».

Еркеназ Сагынбай, воспитанница балетной школы «МEIR»:

«Семь лет занимаюсь балетом. Балет помог обрести друзей, дал возможность увидеть мир, участвовать в различных конкурсах. И самое главное — быть уверенным в себе. Поздравляю любимую школу и всех-всех с юбилеем».

Основатель балетной школы в Шымкенте — хореограф, педагог, заслуженный деятель искусств Казахстана Болат Атаханович Мейрбеков ушел из жизни в 2011 году. Продолжила его дело супруга Ламила Тайкеновна. Мастера искусств страны, получившие специальное приглашение посетить праздничный вечер, пожелали коллективу балетной школы творческих успехов.

Сауле Естемесова, музыковед:

«Мы радуемся сегодняшним достижениям частной балетной школы, которую Болат Мейрбеков впервые открыл в Казахстане. Он большой профессионал. Болат Атаханович решил все образовательные вопросы и внес большой вклад в достижение высокого уровня хореоргафической культуры искусства в стране. Эта балетная школа готовит замечательных воспитанников. Желаю коллективу творческих успехов».

Воспитанники балетной школы — победители различных международных конкурсов. Покорять вершины творческому коллективу помогают партнеры, спонсоры, родители.

Ламила Мейрбекова, директор школы балета«МEIR»:

«25 лет. Как быстро пролетели годы. Благодаря творческому коллективу, воспитанникам и их родителям, спонсорам и коллегам мы достигли больших высот. Эта заслуга Болата Атахановича. Поддержать нас приехали его друзья, коллеги,соратники из Алматы. Из академии искусств Темирбека Жургенова приехала профессор Наталья Гончарова, из хореографического училища имени А. Селезнева Гайникамал Бейсенова, друзья и однокурсники Болата Атахановича. Всем огромное спасибо». Мы с большой гордостью продолжаем дело Бокең».

Без сюрпризов в юбилейный вечер не обошлось. Руководителю Ламиле Мейрбекове вручили медаль «Еңбек ардагері» от министерства просвещения.