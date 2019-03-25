Чуть более 20-ти лет назад в Шымкенте открылась первая в Казахстане частная Балетная школа «МЕIR». В те времена никто не прочил ей долгого и благополучного существования. На дворе стоял экономически неустойчивый и коммунально-провальный 1998 год.

Действительно, кому тогда приходило в голову открывать такое исключительно культурное заведение – явно некоммерческое по сути? Однако, балетная школа не только не закрылась по причинам невостребованности и нерентабельности, а, наоборот, – с каждым годом набирала обороты и вскоре стала заметным явлением на культурном небосклоне региона.

НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ

Но вернемся к истокам. Тут нужно вспомнить, что в ту переломную эпоху нарождающегося рынка к такому понятию, как «частное образование» относились, мягко говоря, с большим предубеждением и плохо скрытым раздражением. Вот, допустим, какое-нибудь казино, или кафешка, «видеосалон» или «коммерческая палатка», «комок», в просторечии – эти явления как-то легко связывались в голове обывателя с понятием «частник». Но чтобы Культура, Искусство, Образование… Все эти высокие, святые и благородные сферы – в народном представлении – должны были лежать подальше от алчных рук новоявленных «акул капитализма». Но находились и такие энтузиасты, обладавшие к тому же трезвой предпринимательской хваткой, которым было больно видеть повальное разрушение культурно-образовательных государственных структур. «А кто еще сможет, кроме меня, предложить взамен что-то новое, полезное и необходимое людям?» – так, наверное, и мыслили первопроходцы частного образования. Этим, в первую очередь, и руководствовался создатель и учредитель Балетной школы – известный педагог и хореограф, Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан Болат Атаханович Мейрбеков.

Какова же была главенствующая идея при создании нового учебного заведения? Балетная школа должна быть изначально доступна для всех желающих. Она будет давать детям основы хореографического мастерства, но без фанатизма. Ребенок, пришедший в школу, не должен был себя чувствовать заложником жесточайшей системы хореографического обучения, где существуют строгие нормы веса, гибкости, «выворотности» и «подъема» ступни… Девочки, вверяющие себя в руки педагогов-хореографов, пусть и не достигнут заоблачных балетных высот, но обязательно впитают в себя изящные поведенческие манеры, обретут «королевскую» осанку и чувство устойчивого собственного достоинства. Разве этого мало? Но не стоит думать, что балетная школа – это просто «кружок по интересам», где можно вовсе не прилагать никаких усилий – ни физических, ни эмоциональных. Балет, даже в самом облегченном варианте, – это большая «трудозатратная» работа, требующая повседневного напряжения, терпения и усидчивости. То, что эта школа – не развлекательное заведение для приятного досуга, говорит сам факт утвержденной программы обучения, в которой сказано: «Школа работает по дисциплинам классического, казахского, народно-сценического, современного и бального танца. В течение учебного процесса регулярно проводятся контрольные уроки и переводные экзамены, годовые отчетные концерты и выездные выступления. После окончания восьмилетнего курса обучения выдается свидетельство государственного образца».

УЧЕБНЫЕ БУДНИ И ЯРКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Все эти годы рядом с Болатом Атахановичем была его супруга и единомышленница по общему делу Ламила Тайкеновна Мейрбекова. После его безвременного ухода она и взяла на себя руководство школой. Вот что она вспоминает о первых годах становления: «Да, в то время нам все давалось не просто. Конечно, мужа многие тогда отговаривали, мол, кому сейчас нужен твой балет, когда людям жить не на что… Но Болат все-таки осуществил свою мечту. По объявлению едва набрали педагогов-хореографов, нашли маленькое помещение. Постепенно к нам потянулись и ученицы – 40 человек, потом 100, в более удачные «бескризисные» годы мы набирали и до 400 учащихся. Дело пошло. Каждый конец учебного года мы завершали показательным отчетным концертом на сцене драмтеатра и стали узнаваемы и любимы зрителями… Так и пришло признание – уже через четыре года после открытия школа получила бессрочную государственную лицензию на право деятельности.

Почти с первого года существования наша школа стала принимать участие в различных республиканских и международных фестивалях и конкурсах. Например, в 2000 году мы выступали на Международном детском фестивале тюркоязычных народов из 40 стран, проводившемся в Стамбуле, где стали лауреатами; в 2001-м участвовали в Международном творческом молодежном фестивале «Шабыт» и стали обладателями именной премии Гульжахан Галиевой; в 2004 году стали лауреатами и заняли 1-е призовое место на Международном фестивале детского творчества «Бозторгай»…

В общем, почти каждый год наша Балетная школа показывала свои успехи за пределами родного города. Наши труды не пропали даром – в 2008 году Балетная школа отметила свой 10-летний юбилей и была награждена дипломом областного управления культуры как «Лучшее учреждение искусств и культуры года»! Особо замечательным и урожайным был для школы 2011 год: тогда мы стали лауреатами 3-й степени Республиканского конкурса «Егемен ел ыргактары» в Кызылорде, дважды лауреатами Международного конкурса детского творчества «Талисман удачи» в турецком городе Аланья, а наш любимый директор Болат Атаханович Мейрбеков стал дипломантом в номинации «Лучший педагог»! Последующие годы были для школы не менее удачными: 2015 год – лауреаты Международного конкурса «Салют талантов» в городе Дубай, ОАЭ; 2017 – лауреаты Международного конкурса «FIESTALONIA ALMATY-2017»; в прошлом году участвовали и побеждали в Международных конкурсах «Розы Казахстана», «Таланты Казахстана», «Жулдыздар алеми», «GRAND PREMIUM». Покоряя разные города и веси, Балетная школа никогда не забывала своих почитателей и на родной стороне. За годы существования она провела более 500 культурно-массовых акций – и совместно с другими творческими коллективами, и вполне самостоятельно.

И еще нельзя не упомянуть, что почти с самого начала своего существования Балетная школа взяла опеку над детьми-сиротами из детского дома. Они, понятно, там учились совершенно бесплатно и были окружены особой заботой и вниманием.

ПТЕНЦЫ ВДАЛЕКЕ ОТ РОДНОГО ГНЕЗДА

Балетная школа «MEIR» никогда и не ставила перед собой высоких задач по выпуску балетных звезд первой величины, но, безусловно, прививала своим ученицам долговременную любовь к этому тончайшему виду искусств. И вполне закономерно, что среди выпускниц школы оказались и такие преданные «фанатки» жанра, которым захотелось сделать балет делом всей жизни. Родная школа для них стала хорошей стартовой площадкой, а дальше они продолжали свой путь к профессионализму в высших учебных заведениях области и страны – в ЮКГУ им. Ауэзова, МКТУ им. Ясави, Казахской Национальной Академии хореографии в Астане, Казахской Национальной Академии искусств им. Жургенова, Алматинском хореографическом училище им. Селезнева. А выпускница школы Арина Кирилова вообще добралась до учебы в престижнейшем российском академическом училище им. Вагановой в Санкт-Петербурге!

В 2008 году в Шымкенте произошло важное и для культуры, и для балета в частности, событие – открытие областного Театра оперы и балета. Где было брать начинающему театру подготовленные балетные кадры, как не в родственной Балетной школе? Начинающие балерины принимали участие в серьезных постановках театра – в опере Д. Верди «Травиата», опере «Кыз Жибек» Е. Брусиловского, в детском балете И. Морозова «Доктор Айболит». А в 2014 году Балетная школа сделала горожанам самостоятельный подарок в виде одноактного балета П. Чайковского «Щелкунчик». На его постановку был специально приглашен балетмейстер из Кыргызстана Кубанычбек Сыдыков.

Заслуги и успехи детей, конечно же, немыслимы без чутких и профессиональных усилий взрослых. Сейчас в школе учатся около 200 начинающих балерин в возрасте от 4-х до 14-ти лет. Их обучают азам балетного мастерства пять педагогов-хореографов — Асель Бастыкова, Мария Елеусова, Арайлым Ашекова, Олеся Пушкарева, Нургуль Мейрбек. Их учебу сопровождают: концертмейстеры Игорь Очаковский, Елена Бакчинова, Камила Тореханова, Ирина Федорова. Красочными костюмами юных артисток заведует Любовь Сабирова. Кстати, Асель Болатовна Бастыкова одновременно является художественным руководителем и завучем школы. Профессионализму и любви к своему делу ее научил отец – Болат Атаханович Мейрбеков. Сейчас Балетная школа готовится к своему самому главному экзамену – юбилейному концерту, который состоится ровно через месяц – 20 апреля. Приходите, посмотрите и поддержите юных балерин!

Мое интервью с директором школы состоялось в день контрольного урока по классическому танцу. Девочки старательно выполняли программные балетные «па», с безукоризненным пониманием и послушанием подчинялись командам педагога, которая произносила их, согласно общепринятой балетной терминологии, на обязательном французском языке. Под конец урока учениц попросили пройтись по диагонали простым «сценическим шагом». Видели бы вы, как они шли! С гордо поднятой головой, царственной поступью, с загадочной улыбкой – несомненно чувствуя свою красоту и неотразимость. Пусть также гордо и уверенно они всегда идут по жизни…

Елена Летягина