Четверть века на балетном горизонте

27 апреля в концертном зале «Туркестан», что в микрорайоне «Нурсат», состоится гала-концерт юных артисток балета. Концерт посвящен 25-летию школы балета МEIR, а значит, будет грандиозным и показательным.

Конечно, есть у нас культурно-образовательные учреждения с более солидным стажем. Но эта школа – явление уникальное. Открывалась она на чистом личном энтузиазме, без государственной поддержки, без твердых гарантий дальнейшего существования, но сумела преодолеть всевозможные экономические кризисы, инфляции и смену общественного строя. Этот юбилейный концерт будет своеобразным подведением итогов: мы живем, мы танцуем, мы радуемся жизни!

Первые шаги

Если заглянуть в далекий 1998 год, то сама идея открытия балетной школы кажется совершенно безумной. В те времена вообще ничего не открывалось, все было ровно наоборот: повсеместно закрывались библиотеки, детские сады, музыкальные школы, фабрики, заводы и другие предприятия. Некоторые организации, правда, пытались уцелеть, сдавая в аренду свои производственные площади. Так, например, в здании областного драматического театра, прямо у них над головой, разместилось казино

с сопутствующими развлечениями разгульной направленности.

Бюджетные работники и квалифицированные рабочие массово подвергались «сокращению» – так мягко называлось беспощадное увольнение с работы. Люди, буквально лишенные куска хлеба, дружно выходили на рабскую «биржу труда» или организовывали стихийную торговлю на тротуарах города. Ну, в общем, кто жил в конце 90-х годов прошлого века, тому объяснять ничего не надо…

Так вот, именно в те лихие времена, словно наперекор разрухе и унынию, хореограф, педагог, заслуженный деятель искусств Казахстана Болат Атаханович Мейрбеков решил открыть собственную школу балета.

Идея, разумеется, была очень рисковой. Если бы он задумал открыть предприятие общепита или коммерческий магазин, то это было бы еще понятно: народ без пищи не проживет. Но кто поведется на пищу духовную? Причем балет – это такое нематериально-эфемерное искусство, что от него в принципе в быту и толку-то нет: не накормит, не обогреет, не обогатит. Но Болат Мейрбеков был человеком упорным и фанатично преданным искусству балета. Как задумал, так и сделал. Так появилась на свет балетная школа МEIR.

В ту пору подобных школ в Казахстане не существовало в отличие от танцевальных кружков, которые раньше работали в каждом Доме культуры. Все надо было начинать с нуля. Прежде всего нужно было разработать основную концепцию педагогической работы с детьми. Было решено, что в школу будут приниматься все желающие, независимо от степени их природной одаренности. В этом и было главное отличие, допустим, от хореографических училищ советской поры, где при поступлении существовали поистине «драконовские» методы отбора: строжайшие нормы веса, гибкости, «выворотности», подъема стопы и т.д.

Идея была в том, что ребенок, даже не имеющий достаточных физических данных, разовьет их в ходе учебы или «отсеется» по логике естественного отбора. Но в любом случае время учебы ни для кого не пройдет бесследно. Даже малое время знакомства с балетной техникой, несомненно, вырабатывает и прямую величавую осанку, и изящные жесты, и горделивую манеру поведения. Словом, все те незаменимые качества, которые могут превратить любую девочку в настоящую леди благородных кровей…

Дело даже не во внешнем лоске, не в манерах поведения, а в том, что балетная подготовка вырабатывает в человеке стойкую установку на достижение успеха, закаляет характер, развивает физические способности. Ведь балет, даже в самых малых «дозах», это огромная и трудоемкая работа, требующая полной выкладки и самоотдачи. Неслучайно, артисты балета после 20-летнего стажа работы еще недавно выходили на пенсию уже в 37 лет! Этот труд «каторжный» – в прямом смысле слова. И те, кто хоть немного прикоснется к этому искусству, освоит начальные его азы, тому и в жизни по плечу будут любые испытания и невзгоды.

Конечно, новоявленная школа не ставила перед собой глобальных задач: непременно сделать из учеников великих звезд балета, вроде Галины Улановой или Майи Плисецкой. Однако к делу обучения ее учредители и педагоги сразу стали относиться серьезно и ответственно.

В утвержденной программе было сказано: «Школа работает по дисциплинам классического, казахского, народно-сценического, современного и бального танца. В течение учебного процесса регулярно проводятся контрольные уроки и переводные экзамены, годовые отчетные концерты и выездные выступления. После окончания восьмилетнего курса обучения выдается свидетельство государственного образца». Все это говорило, что балетная школа – это не просто кружок по интересам, где можно приятно проводить досуг, а место тяжелого труда и серьезного отношения к учебе.

Годы становления

После ухода из жизни Болата Мейербекова в 2011 году дело подхватила Ламила Тайкеновна Мейрбекова – его супруга и единомышленница. Первые годы существования школы она вспоминает, как трудное, но захватывающе интересное время.

«Помню, с каким трудом мы тогда набирали педагогов-хореографов и учеников, как обустраивали первое маленькое помещение для школы. Постепенно мы набрали 40 учениц, потом их количество дошло до ста, и дело потихоньку пошло… В конце каждого года мы давали большой отчетный концерт, старались участвовать в городских мероприятиях, конкурсах и фестивалях. Вскоре нас стали узнавать и признавать, появились свои поклонники. Уже через четыре года после открытия наша школа получила бессрочную государственную лицензию на право деятельности».

Почти с первого года существования балетной школы ее ученики стали побеждать в различных республиканских и международных творческих конкурсах. К примеру, уже в 2000-м они выступили на Международном детском фестивале тюркоязычных народов, проводившемся в Стамбуле, где ее ученики стали заслуженными лауреатами.

В 2001 году они участвовали в международном творческом молодежном фестивале «Шабыт» и стали обладателями именной премии Гульжахан Галиевой. В 2004-м заняли первое место на международном фестивале детского творчества «Бозторгай».

В 2008 году, в свой 10-летний юбилей, школа балета МEIR была награждена дипломом Южно-Казахстанского областного управления культуры как «Лучшее учреждение искусства и культуры года».

Особенно удачным и богатым успехами был для школы 2011 год. В то время ее ученики стали лауреатами третьей степени на республиканском конкурсе «Егемен ел ырғақтары» в Кызылорде, а на международном конкурсе детского творчества «Талисман удачи» в турецком городе Аланья стали дважды лауреатами. В этом же плодотворном году основатель школы и директор Болат Атаханович Мейрбеков стал дипломантом в номинации «Лучший педагог».

Так, год за годом школа совершенствовалась и набирала профессиональные обороты. Каждый последующий год знаменовался новыми достижениями.

2014 год – балетная школа своими силами поставила одноактный балет «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского. Для этой постановки был специально приглашен балетмейстер из Кыргызстана Кубанычбек Сыдыков.

2015 год – лауреаты международного конкурса «Салют талантов» в городе Дубаи.

2017 год – лауреаты международного конкурса FIESTALONIA ALMATY-2017.

2018 год – победители в международных конкурсах «Розы Казахстана», «Таланты Казахстана», «Жұлдыздар әлемі» и GRAND PREMIUM.

Балетная школа сегодня

Чем же можно объяснить все эти достижения за столь небольшой временной отрезок? Наверное, тем, что молодая балетная школа удачно нашла свою профессиональную нишу. В наших университетах, где существовали отделения хореографии, понятно, обучали только взрослых студентов, а в танцевальных городских коллективах основной упор делался на постановку чисто танцевальных номеров. Новая школа же сумела совместить эти виды танцевального искусства, которые гармонично дополняли друг друга. В народный танец хореографы умело добавляли тончайшие элементы балета, а в классические постановки органично вписывались движения народного характерного танца. И, конечно же, главное объяснение этих достижений в личной любви и преданности преподавателей к возвышенному искусству балета, умение заинтересовать и, как сейчас говорят, мотивировать своих учеников на преодоление трудностей на пути к успеху.

Несомненно, что учащиеся школы с полным основанием гордятся некой элитностью своего учебного заведения. Ни в одной студии с танцевальным уклоном уже на третьем году обучения вашего ребенка никто не поставит «на пальцы», то есть не научит вставать на пуанты – специальные балетные туфли, обтянутые нежно-розовым атласом. Это только с виду балерины легко порхают по сцене на кончиках пальцев, на самом же деле это очень сложная техника, которую можно освоить благодаря долгим упорным тренировкам, к тому же дающаяся поначалу через весьма болезненные ощущения. А вот маленькие девочки способны все стерпеть и преодолеть, потому что чувствуют себя причастными к особому искусству, которому в природе просто нет равных. А разве не притягивает балет небывалой звучностью грассирующих французских терминов, обозначающих движения и позы?..

Вполне закономерно, что ученицы балетной школы, а их сейчас 300 человек, прекрасно знают историю балета и все, что с ним связано. Вполне логично, что самые способные из выпускниц оказались такими страстными фанатками балетного искусства, что захотели посвятить ему дальнейшую взрослую жизнь. Родная школа стала для них хорошей стартовой площадкой, а дальше они продолжили свой путь к профессии в высших учебных заведениях города и страны: в ЮКУ им. М. Ауэзова, МКТУ им. Х.А. Ясави, Казахской национальной академии хореографии в Астане и Казахской национальной академии искусств им. Жургенова в Алматы.

Конечно же, успехи школы на балетном поприще были бы немыслимы без слаженной и творческой работы всего коллектива, который возглавляет директор Ламила Тайкеновна Мейрбекова. Правой ее рукой уже давно стала дочь основателя школы, художественный руководитель Асель Болатовна Бастыкова.

Сейчас коллектив насчитывает 14 человек, некоторых из них хочется назвать: Мария Елеусова – ведущий педагог, Арайлым Ашекова, Олеся Пушкарева, Абди Казына – педагоги-хореографы, Игорь Очаковский и Елена Бакчинова – концертмейстеры. За пошив, красочность и качество сценических костюмов отвечают Любовь Сабирова, Перизат Толегенова и Шахзода Халтаева. Все вместе они делают большую, нужную и восхитительно красивую работу. И пусть этот юбилей у них будет далеко не последним!

Елена Летягина