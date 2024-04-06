Всемирный день здоровья: Жители Шымкента получили бесплатную медицинскую помощь

Всемирный день здоровья, прекрасный повод уделить себе время и вспомнить о необходимости своевременной профилактики.

В честь праздника на арбате Шымкента развернулась площадка здоровья, где все желающие на бесплатной основе могли получить консультацию специалистов и даже пройти диагностические обследования. 35-летний Сейдулла Исмаилов узнал об акции в социальных сетях. Из-за проблем с ногой мужчина обратился к хирургу.

Сейдулла Исмаилов, житель г. Шымкента.

«Приехал, проконсультировался, потому что здесь на ярмарке можно за один час переговорить со всеми врачами, что нас волнует. Меня беспокоит старая травма — перелом ноги. Для того чтобы убрать железные спицы, которые были ранее установлены, мне нужна консультация с хирургом. Вот у нас проходят ярмарки продуктов, и я думаю, такие ярмарки здоровья должны проходить в месяц один раз в каждом районе города».

Большим спросом у молодежи пользуется консультация у наркологов. По словам специалистов, студенты интересуются, как избавиться от табакокурения.

Хамид Таштемиров, психиатр-нарколог центра психического здоровья г. Шымкента:

«У каждого человека должна быть сила воли. Если он сможет бросить вредную привычку, то он бросит. К нам обращаются в основном в подростковом возрасте. Кроме табакокурения, много синтетических. У нас стационарное лечение для этого, есть отделение наркомании. Курс лечения 25 дней и есть хорошая ремиссия».

Специалисты десяти медицинских учреждений консультировали всех желающих пациентов, кроме того, люди могли измерить давление, сдать кровь и пройти антропометрические измерения, работники скорой помощи продемонстрировали практические методы оказания экстренной помощи, а активная молодежь приняла участие в спортивных играх, призывая сверстников отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни.

Абенов Жумабек, главный врач студенческой поликлиники г. Шымкента:

«7 апреля Всемирный день здоровья. В связи с этим — мы организовали мероприятие на арбате, здесь около десяти врачей узких специалистов, которые бесплатно консультируют. Наша основная цель — профилактика заболеваний».

Около 700 человек обратились за консультацией к специалистам. В завершение мероприятия состоялась выставка молодых художников по пропаганде здорового образа жизни.