Жители Нурсата жалуются на наркоманов

Наркоманы терроризируют жителей одного из многоквартирных домов в микрорайоне Нурсат.

Местные жители говорят, за их домом есть участок. Там по вечерам собираются наркоманы и орудуют закладчики-наркокурьеры. Здесь повсюду лежат использованные шприцы.

«Мы недавно убирали здесь, тут лежало около 500 шприцев. Это вот всего за один вечер набралось. Здесь притон наркоманов, и мы с этим боремся уже три года», — говорит местный житель.

Местные жители говорят, за домом также есть бесхозный котлован, который во время дождей заполняется водой. Люди опасаются, что туда могут упасть дети. Местные жители просят возвести на месте котлована и пристанища для наркоманов — парк.

«Там скапливается вода, а куда ей уходить? Она идет под наш дом. Этот котлован стоит тут уже 4 года. Писали в акимат там ничего не делают. Летом пыль летит. Детям приходится дышать этим и играть в грязи», — говорит Болат Касымбеков, житель г.Шымкента.

Оказалось, что решить проблемы местных жителей непросто. Земля на которой вырыт котлован находится в частных руках.

«На счет шприцев, мы это видели, очистили территорию и обратились в компетентные органы. Там должны организовать рейдовые мероприятия. Нас просят построить здесь парк, но этого сделать мы не можем. Здесь выкопали котлован он в частных руках, должно начаться строительство. Мы с предпринимателем провели разъяснительную работу», — говорит Кудайберген Калдыкараев, заместитель акима Каратауского района.

Кроме того местные жители просят огородить мусорные контейнеры, отходы по всему району разносят бродячие животные. В местном акимате говорят, вопрос решится, если деньги на эти цели выделят.