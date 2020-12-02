Не так уж часто вокруг нас происходит прекрасное. Точнее, мы не замечаем, не чувствуем красоту окружающего мира, видим мир серым, обращаем внимание на негатив. Нас возмущает несовершенство мира, пороки общества. Взрослея, мы просто разочаровываемся в жизни, в людях, становимся черствей и циничнее, устаем. Может быть люди так устроены? Совсем необязательно. Ну или обязательно не для всех.

Эти мысли посетили мою голову после одной интересной и немного странной для меня встречи. Встречи со свободными художниками из любимой мною (и миллионами других людей) Алматы, которые сделали еще один маленький кусочек мира красивее и добрее.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ЧУТОЧКУ ФИЛОСОФИИ

Наверное, большинство жителей нашего города видели преображенные дома в мкр Нурсат. Если не в реальности, то в Instagram, на фотографиях от друзей и знакомых или по телевизору. Так вот, это художники команды «Repas» нарисовали на торцевых фасадах четырех домов тех самых огромных прекрасных ласточек – символ семейного благополучия, удачи, тепла, начала жизни, весны! И вообще работа получилась домашней и уютной. Цветные полосы, будто слои родной милой квартирки, как своеобразный букет, одно большое впечатление.

Дмитрий ДМН (это псевдоним), с которым я в основном и разговаривала, обратил мое внимание, что одна из частей фона напоминает кафельную плитку на кухне. И ведь действительно уютно получилось. День серый, холодный, а стены домов уютные и добрые. А ласточки? Ласточки – это долгожданные гостьи, они принесли удачу на хвосте. Смотришь на них и надеешься на то, что снова придет весна. Знаешь, что она придет и что все будет хорошо.

Если мысленно соединить фасады всех четырех зданий, получится общая большая картина – рисунки продолжают друг друга. Тюльпаны – это известный повсеместно символ Шымкента. И они тоже есть на этих огромных картинах. Хотя у некоторых участников стрит-художественной команды, Шымкент, как и весь юг Казахстана ассоциируется с маками. Это впечатление от цветущей по весне степи. Такие моменты, остающиеся в памяти на всю жизнь, визуальные ассоциации о городах, есть у всех. А с чем у вас ассоциируется Шымкент? Может быть с щедро накрытым дастарханом? Или с большими и дорогими машинами с «крутыми» номерами (иначе – понты)? Или тоже с растениями – нашими красивейшими парками и конечно цветами?

ОТКУДА БЕРУТСЯ ИДЕИ?

Всегда интересно узнать у творческих людей, особенно у художников, как, ну как их головы посещают вот такие вот мысли? Откуда берутся идеи? То ли это сиюминутное веление души, то ли стимулированное каким-то заказом творчество. Оказалось, что бывает и так, и эдак.

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Команду «Repas» часто приглашают для того, чтобы выполнить если не аналогичные (их работы не повторяются нигде), то хотя бы такого плана творения. Конкретно в нашем случае фасады зданий в «Нурсате» разрисовали в честь недавно закончившегося года, когда Шымкент был культурной столицей СНГ. Интересно, а эту команду пригласят через год в Душанбе? Было бы здорово, если бы такие работы стали традицией для всех культурных столиц! Это действительно маленький праздник, который останется среди серых будней надолго.

Есть даже центр креативных инициатив, организатором которого является Кристина Бекмурзаева, с которым «Repas» сотрудничает и получает немало заказов именно оттуда. Это немудрено. Раскрасить фасад здания – штука затратная. Только материал стоит серьезных денег. А ведь еще и жить на что-то надо.

Но в Алматы команда уличных художников «Repas» может позволить себе чисто вдохновенные работы, просто потому, что так просит душа. А еще могут, выполнив основную работу, выйти куда-то в город и порисовать чисто классическое граффити. А так… Оно всегда по-разному, ведь это творчество. Вот, к примеру, ребятам пришла идея нарисовать что-то в честь окончания 2020 года. Но детали воплощения этой задумки пока не разглашаются. Секрет? Да нет, просто они не до конца еще продумали, где и как ее реализовать. Кстати, когда они все же что-то нарисуют в честь окончания этого непростого года, вы сможете все посмотреть на их страничке в Instagram repas_workshop. Там можно посмотреть и многие-многие другие работы.

НЕМНОГО О ХУДОЖНИКАХ

Команда художников, которая раскрашивала фасады в нашем городе, состоит из пяти человек. Начали они свое нужное и прекрасное дело в далеком уже 2007-м году. И 13 лет радуют своим творчеством всех. Всех – это потому, что творят они на улицах.

Естественно, это преимущественно граффити, стрит-арт и т.д. В Алматы находится база «Repas», так сказать, генеральный офис. А творят они много где. Это и города Казахстана, и России, и Европы (Амстердам, Париж) и т.д. В этом году по всем понятной и надоевшей причине за рубеж уличные художники выбраться не смогли.

Сделали работу только в Аст… ой, Нур-Султане и у нас (Алматы – по умолчанию). И да, ребят, мы очень крутые, потому что такой объем – четыре дома – сотворен командой «Repas» только в Шымкенте. Хотя в наших краях они были много раз.

Но когда основатели были еще подростками, граффити было их увлечением, ведь такого рода уличная живопись – это субкультура, когда-то – даже андеграунд. Коллектив из единомышленников собрался постепенно, и из подростков, рисующих на стенах, организовалась творческая команда «Repas». Так осуществилась детская мечта художников. И это еще и ремесло, собственно, которое кормит этих людей.

Дмитрий ДМН, например, никогда не работал в привычном для нас понимании этого слова. Ну а на самом деле – это самая настоящая серьезная и ответственная работа. Да, это очень ответственно – уметь создавать настроение людям и показывать эстетику и красоту в мире, где мы ее не видим и не чувствуем, концентрировать на ней внимание людей. А еще люди, которые занимаются тем, чего хочет душа, очень счастливые. Не все могут себе позволить вставать на работу без как минимум нежелания, а то и без ненависти, а художники команды «Repas» с радостью стремятся туда (ну это скорее не место, а состояние души – их работа).

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА

Айдар, один из художников, рассказал, как они рисовали: «Как рисовали? Банально рисовали. Разметили, а потом раскрасили. Особо и не объяснишь, как это делается». Кисти для работы ребята не использовали, они рисовали баллончиками. Это специализированные для граффити баллончики. Перед началом работы использовалась строительная грунтовка, потом художники выровняли цвет фона эмульсией. Ну и нарисовали большие красивые рисунки.

Насколько долго просуществуют эти рисунки – сказать невозможно, потому что это зависит от ряда факторов: насколько хорошо отремонтирован фасад, погодные условия. Предыдущий фасад просуществовал около года.

Для работы с фасадами художникам нужны вышки. Вышки бывают разные. В этот раз попались старенькие машины с подъемными вышками – такими длинными, складывающимися в два раза. И на конце небольшая площадка с бортами, чтобы художники не выпали. Но на самом деле опасность представляет больше не высота, а близость линий электропередач: к проводам с током может просто притянуть человека, и тогда его ждет гибель. Но операторы вышек сработали аккуратно, и все было хорошо.

С жильцами, кстати, конфликтов не было. Большинство жителей этих дворов отнеслись к таким добрым рисункам позитивно. Были и такие, которые предлагали ребятам горячий чай и бутерброды. Один из домкомов помог с помещением, где можно было хранить краску.

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ПЛАНАМ?

В тех условиях, которые сложились сейчас в мире, почти каждому человеку тяжело что-то запланировать. Мы не знаем, в какой зоне по коронавирусу окажемся завтра, не знаем, какие еще введут ограничительные меры, а может быть – послабления. И художникам, которые обычно творят в совершенно разных точках не то, что страны, но и мира, конечно, тоже строить какие-то планы нереально.

В этом году ребята планировали поехать на несколько фестивалей. Большой фестиваль проводится под Будапештом, и их заявку на участие одобрили, на фестиваль в Португалию они тоже вроде как прошли, согласовали все нюансы, но… Не судьба, никто никуда не полетел. Такой вот хрупкой оказалась стабильность в мире.

Поэтому планировать что-то команде Repas сейчас как-то не хочется. Лучше просто заниматься любимым делом, творчеством, насколько это возможно, а там уже видно будет. Когда или если мир станет прежним – тогда уже можно строить далеко идущие планы.

Также эта творческая команда участвовала в каких-то конкурсах, но сказать о том, что награды – это какое-то особое достижение, они не могут. Потому что творчество объективно оценить просто невозможно. Восприятие жюри, даже если оно 100 раз профессиональное и именитое, будет зависеть от настроения, личных вкусов и много чего. Да, существуют критерии технического характера. Но вот идею, посыл, энергетику оценивать объективно невозможно. Если, к примеру, у автора проблемы в жизни, какой-то кризис, и он нарисует мрачную картину, передающую его глубокие переживания, а кто-то в жюри, наоборот, весел, счастлив и доволен, он может не проникнуться тем, что сотворил автор и просто из-за разницы душевных состояний поставить не те баллы. При этом уже неважно, насколько хороша работа художника.

Нет, даже не так, важно именно то, насколько хороша работа, насколько она искренняя, а оценки – дело приходящее и уходящее. Вот если за душу цепляет кого-то – это самая высокая и важная оценка для художника и для любого творческого человека, его главный приз. А объективно оценить можно бег или прыжки с шестом, там все честно и понятно.

ПОСТСКРИПТУМ

Я очень люблю простых людей, без лишнего пафоса. «Repas» покорили мое сердце этой простотой. Мне кажется, это очень правильное качество или черта характера – не быть «звездой». Хотя пост с одной из работ команды можно найти даже в «инсте» Тодда Филлипса.

Надеюсь, история нашего знакомства на этом не заканчивается.

Мария ЛЫСЕНКО

Фото Азрета ТОХЧУКОВА