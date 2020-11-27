Строительство многоэтажного жилого дома возле дома № 218 в микрорайоне Нурсат было остановлено, передает Otyrar.KZ.

Сегодня место для строительства засыпано землей и восстановлено.

Выяснилось, что строительная компания «Комфорт building», осуществляющая строительство, не имеет проверенной проектно-сметной документации.

По поручению акима города Мурата Айтенова незаконное строительство было остановлено, а подрядная компания оштрафована.

Теперь по желанию жителей на этой территории построят сквер или универсальную спортивную площадку.