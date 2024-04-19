Наркоманы или нет: в полиции рассказали кто разбросал шприцы в Нурсате

В полиции прокомментировали заявление жителей микрорайона Нурсат. Жители многоэтажного дома рассказали, что за их домом собираются наркоманы, которые оставляют использованные шприцы. Говорят: неизвестно, кто ими пользовался и какими заболеваниями болели люди. Местные жители беспокоятся, что пораниться могут и дети.

В полиции заявили, что шприцы оставляют не наркоманы. Таким странным образом «утилизировала» использованные иглы медсестра из процедурного кабинета по соседству с многоэтажкой.

«Сотрудниками полиции проведена проверка, в результате которой установлено, что медицинские отходы не утилизированы должным образом работником процедурного кабинета и выброшены на прилегающую территорию. Она привлечена к ответственности», — рассказали в пресс-службе ДП г.Шымкента.

Шприцы и иголки относятся к категории медицинских отходов, поэтому их утилизация должна осуществляться соответствующим образом.