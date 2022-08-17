«Я опустился ниже плинтуса», — откровения экс-наркомана в Шымкенте

Ради дозы готовы на все. В Шымкенте на учете в центре психического здоровья проходят лечение десятки человек.

Зависимые разного возраста и социального положения. В центре лечат от наркомании и алкоголизма, одни вылечиваются и начинают новую жизнь, но у многих она обрывается в самом прекрасном возрасте.

Одни говорят, что наркоманы и алкоголики бывшими не бывают, в какой-то мере по словам психологов так бывает, но есть и такие случаи когда люди все же побеждают и освобождают себя от пагубной зависимости.

Я НЕ НАРКОМАН

Мужчина не скрывает, что в одночасье едва не лишился семьи, друзей и близких. Начав с алкоголя перешел на наркотики. И лишь когда оказался на самом дне, сумел остановиться. Теперь у него новая жизнь, он проходит лечение и готовится к новой жизни.

«Начиналось все с простых приколов, потом уже стало несмешно. А сколько я потерял, это просто ужасно больно. Я нанес ущерб себе и своим близким, дошло все до такого, меня просто за человека никто не принимает. Я опустился ниже плинтуса, это ужасно больно, а виноват только я. Я обидел много людей, но сейчас я опомнился, а врачи тут в центре мне помогают стать человеком«,- рассказывает постоялец центра.

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Главное в возвращении в нормальную жизнь — твердое желание человека. А дальше — пройти курс психотерапии и медикаметозное лечение. В Шымкенте, по словам наркологов, на учете состоит около пяти тыс. человек. Но реальные цифры намного больше. Врач нарколог с большим стажем Асем Шаукенбаева отмечает, сидящих на героине стало намного меньше, а вот на синтетике меньше не становится.

«Сейчас молодежь опираясь на Европу не слушают родных, хотят свободу. Покупают синтетические наркотики, а они ещё страшнее, люди не думают о себе. Мы лечим в нашем центре нарко и алкозависимых. Есть много случаев когда человек встаёт на путь, но бывает и то, что возвращаются«, — говорит Асем Шаукенбаева врач нарколог.

КАК ВСТАТЬ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ?

Победить пагубное пристрастие можно, только если нарко или алкозависимый поставит цель выбраться из пропасти.