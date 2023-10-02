Детей и подростков стали чаще вовлекать в наркобизнес в Казахстане

Несовершеннолетние стали чаще совершать наркопреступления, передает OTYRAR.

Детей и подростков вовлекают в незаконный оборот запрещенных веществ в Казахстане. Три года назад было задержано 15 подростков, пять из них пытались сбыть наркотики. В 2021 году было зарегистрировано 26 фактов, а число сбытов увеличилось до 10. В прошлом году — цифра стала еще больше.

«В 2022 году несовершеннолетними уже совершено 25 наркоправонарушений, половина из них (12 фактов) – участие в сбыте наркотиков. За прошедший период текущего года в сферу уголовного производства оказались вовлечены уже 29 несовершеннолетних, из них 13 учащихся колледжей, три студента вузов и шесть школьников», — рассказала Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК.

Нередко подростки, которые оказываются втянуты в незаконный оборот наркотиков, сами становятся наркозависимыми. Еще в начале года в МВД обсуждали, что в Казахстане могут ввести скрининг для выявления наркозависимых на ранней стадии. До сих пор проект находится на стадии рассмотрения.

Врачи-наркологи говорят, все чаще зависимыми становятся молодые люди. При этом увеличивается спрос не только на «синтетику». Масштабный характер принимает и аптечная наркомания.

«Очень много сейчас обращений по медицинских психостимуляторам, которые подпольно продаются сейчас и молодежь подсаживаются. Когда человек злоупотребляет ими, идет повышение дозировки то начинается психологическое и физическое влечение. Зависимость сформировывается, молодежь этого не осознает», — говорит Анатолий Ичетовкин ведущий специалист частного реабилитационного центра.

Специалисты просят ужесточить проверки в аптеках, контролировать, как отпускают психостимуляторы: предъявили ли рецепт при их продаже.