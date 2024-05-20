20 тонн мусора убрали шымкентцы во время субботника

Больше 20-ти тонн мусора убрали сегодня жители Шымкента.

Чистоту наводили в городских парках, скверах и во дворах домов. В масштабной экологической акции «Таза Казахстан» наряду со старшим поколением активно приняли участие дети и подростки.

Любовь к чистоте и порядку у четы Тулебаевых передается из поколения в поколение. На уборку в парке Абая Кенжехан Тулебаев пришел со своим внуком. Мужчина уверен, молодежь нужно приучать к труду.

«Внуков надо учить, приспособить к работе. В детстве как мы работали и на хлопок ходили, и на прополку ходили и на уборку хлопку ходили, поэтому труд воспитывает детей», — говорит Кенжехан Тулебаев, председатель совета ветеранов Шымкенте.

Уборку провели в каждом из пяти районов мегаполиса. Убрали больше 20 тонн мусора. В центре города на страже чистоты целый отряд дворников. На придворовых территориях убирают мусор и траву, белят деревья и красят скамейки. Шымкентцы поставили перед собой цель — вернуть мегаполису былую славу зеленого и чистого города.

«Сегодня в рамках недели «Өнегелі ұрпақ» на уборку вышли наши аксакалы, депутаты, волонтеры, они взяли с собой детей, внуков. Призывают жителей нашего города принять активное участие в республиканской акции «Таза Қазақстан» и внести свой вклад в преображение города», — говорит Берик Аширбеков, аким района Туран .

Акция «Таза Қазақстан» продолжается. Следующая неделя пройдет под названием «Мөлдір бұлақ» и будет посвящена очистке от мусора окрестностей водоемов.