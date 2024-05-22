Из печени 7-летнего ребенка удалили 16 сантиметровых гельминтинов в Шымкенте

Врачи в Туркестанской области удалили скопление гельминтов из печени 7-летнего ребенка.

Операцию провели врачи клинической детской больницы. Мальчика госпитализировали 10 мая из Сарыагашского района. Уже через несколько дней ему провели сложную операцию. Из печени ребенка извлекли 9 эхинококковых кист, некоторые из них достигли 16 сантиметров.

«У ребенка был диагноз эхинококк печени, мы удалили кисту, она сильно вредила печени. Если бы кисту не удалили, это во взрослом возрасте привело бы к серьезным последствиям», — говорит Сарыбай Султанбай, заместитель главного врача клинической детской больницы Туркестанской области.

Малыша выписали спустя 5 дней после операции, сейчас он чувствует себя хорошо. По словам врачей, гельминты могут передаваться от домашних питомцев и скота. Опасность представляет и сырое зараженное мясо.