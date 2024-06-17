У годовалого ребенка застряла кость в горле

Хирурги спасли годовалого ребенка, в горле которого застряла куриная кость.

По словам специалистов, в больницу его доставили с острой болью в горле и затруднённым дыханием, в критическом состоянии и сразу поместили в реанимацию.

Бабур Рахманкулов, врач-эндоскопист областной детской больницы:

«Что касается ситуации по пациенту из Мактаарала, то мальчик поступил к нам в тяжелом состоянии. По предварительному диагнозу, в дыхательных путях находился инородный предмет. По словам родных, которые привезли ребенка — это был кусок полиэтилена. Но мы выяснили, что это была куриная кость. У ребенка были заблокированы дыхательные пути, мы провели экстренную бронхоскопию и извлекли инородный предмет»

Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Но врачи говорят, что такого рода инциденты, в последнее время, случаются чаще. Медикам даже пришлось доставать из лёгких другого маленького пациента стоматологическую иглу.

Бабур Рахманкулов, врач-эндоскопист областной детской больницы:

«По словам врача, который удалял нерв зуба, ребенок укусил руку доктора во время процедуры. В это время дантист обронил иглу и она попала в дыхательные пути ребенка. Мы оперировали пациента под наркозом и извлекли предмет, не повредив легкие ребенка»

Врачи говорят, что если такой несчастный случай вдруг произошел, нужно немедленно обращаться в медицинское учреждение. А родителей просят надолго не оставлять детей без присмотра.