Врач широкого профиля и с широкой душой

Поверьте, очень трудно писать о человеке, с которым никогда не была знакома лично. Конечно, я и раньше слышала это имя – Мукан Егизбаев.

Нетруднопредположить, что человек, долгое время возглавлявший лучшую больницу города и области, должен быть незаурядной разносторонней личностью. Помню, как громом среди ясного неба поразила его преждевременная смерть, которая всколыхнула общественность с какой-то небывалой трагической силой. Да, он ушел из жизни несправедливо рано в 58 лет, но прошел отмеренный ему путь так мощно и ярко, как удается лишь немногим из живущих. 23 октября Мукану Егизбаеву исполнилось бы 60 лет. К его юбилею и приурочена эта статья.

Раздвигающий рамки профессии

Мукан Егизбаев родился в селе Карасу Сайрамского района тогда еще Чимкентской области в обычной семье сельских интеллигентов. Отец его Кенесбек Егизбаев работал председателем райкома профсоюза Сайрамского района. Мать Каныт Егизбаева воспитывала детей и поддерживала домашний очаг. Когда у маленького Мукана родилась мечта стать врачом, история умалчивает, да теперь уже ни у кого и не спросишь. Как бы то ни было, а после средней школы он поступил в Карагандинский государственный медицинский институт на факультет «Педиатрия». Вуз окончил в 1986 году.

Если кто помнит, в момент его практического вступления в профессию в стране уже второй год шла горбачевская перестройка, и медицине, впрочем, как и другим отраслям, предстояли тяжелые экономические потрясения. Забегая вперед, скажу, что еще через десять лет молодые специалисты с врачебными дипломами тысячами уходили из государственной медицины кто куда: чаще всего в бизнес, реже – в частную практику, чуть ли не на дому. Мукан Егизбаев же из профессии не ушел, мало того, на каждой своей должности он старался отточить новые грани «лекарского» мастерства и добиться в своем деле самых высоких результатов.

Так, педиатр по первоначальному образованию впоследствии стал крепким врачом-инфекционистом, врачом-реаниматологом, а потом специалистом в области эпидемиологии, дерматологии и венерологии. Казалось, не было такой области в медицине, которая оставила бы его равнодушной и не заслуживающей внимания. Такой широкий спектр профессиональных интересов помог ему впоследствии на руководящих постах в лечебных учреждениях разных уровней и направлений.

Вот его краткий послужной список, свидетельствующий о неуклонном профессиональном росте:

с 1988 года – заведующий реанимационным отделением инфекционной больницы г. Чимкента;

с 1993 по 2003 год – главный врач инфекционной больницы г. Шымкента;

с 2003 по 2006 год – главный врач областного дерматовенерологического диспансера;

с 2006 по 2008 год – главный врач областной детской больницы г. Шымкента;

с сентября 2008-го по 2017 год – главный врач КГКП «Областная клиническая больница акимата ЮКО»;

с 2017-го по 2020 год – руководитель управления здравоохранения Южно-Казахстанской, позже Туркестанской области.

Такой поступательный карьерный рост был невозможен, если бы человек, которого ставили у руля столь разных медучреждений, не был бы компетентен в их профильной специфике. Руководство здравоохранения в те непростые времена было заранее уверено, что такой разносторонний специалист быстро освоится в новых реалиях, «ухватит» стоящие перед ним задачи, выровняет любую проблемную ситуацию и выведет предприятие из критического положения.

А положение на медицинском фронте тогда было критическим повсеместно. Кто не помнит конец 90-х и начало 2000-х, когда пациентам приходилось идти в больницу со своими лекарствами, ватой и бинтами? Когда здравоохранение было обескровлено отсутствием элементарного государственного финансирования, когда врачи получали мизерную зарплату… если вообще получали. Вот в такой обстановке и работал главный врач Егизбаев, на которого падала вся тяжесть ответственности за всех: и за своих врачей, и за своих больных. И непомерно тяжек был такой груз – не всякий мог справиться…

Трудно представить, как Мукан Кенесбекович физически укладывался в свой перенасыщенный рабочий график, если взять во внимание тот факт, что основную работу в больнице он совмещал с педагогической. В 2001 году стал заведовать кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматологии в Южно-Казахстанской государственной медицинской академии. С 2007 года – заведующий кафедрой «Педиатрия-2» в том же вузе. С 2009 года – ассистент кафедры «Социальная гигиена и организация здравоохранения» Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии.

Он делился со студентами всем, что знал сам, а знал он много, поэтому его практические занятия были живыми, информативными, аргументированными, подкрепленными личным богатым практическим опытом. Надо ли говорить, что такая нагрузка была по плечу лишь очень организованному, целеустремленному и волевому человеку огромного личностного масштаба…

Областная больница – область душевной заботы

В 2008 году Мукана Кенесбековича Егизбаева назначили главным врачом областной клинической больницы акимата ЮКО. Это было для него и огромной честью, и чрезвычайной ответственностью одновременно. К тому времени у него уже был наработан немалый опыт в руководстве, вся его предыдущая работа в качестве главврача – и в инфекционной, и в детской больницах, и в дерматовенерологическом диспансере – проходила в рамках областного масштаба. А тут легендарная областная больница – одна из старейших в Казахстане! Даже облик ее и стены старых корпусов были словно пропитаны историей становления медицины в Чимкенте.

Красноречив сам факт, что к моменту его вступления в должность этой славной больнице исполнилось 140 лет! Новый руководитель, конечно же, знал о заслугах своих предшественников, которые в разные годы ее возглавляли, хранили традиции, приумножали ее славу и достижения. Это были замечательные люди и выдающиеся профессионалы своего дела: К. Л. Олифин, П. П. Бучацкий, В. М. Алиев, Ю. В. Пахомов, Д. С. Сексенбаев, Б. С. Сагымбеков, М. Х. Бигалиев, Н. К. Касимов. Важно было не только не растерять эту славу, но и приумножить ее по мере сил и возможностей. И Мукан Егизбаев в который раз вступил на стезю преодоления всяческих барьеров и препон.

На этот раз он тоже столкнулся с экономическими трудностями, вызванными очередным мировым кризисом, неумолимо отразившимся и на нашем экономическом небосклоне. Впрочем, ему было не привыкать. За годы своего руководства областной клинической больницей он вывел подведомственное ему учреждение на новые рубежи: оснастил современным оборудованием, внедрил в практику новые операционные методики, перепланировал больницу таким образом, что она стала функционально удобна для всех больных без исключения. Взять хотя бы уникальную, застекленную, утепленную галерею, которая связала между собой несколько корпусов и больничных отделений. Говорят, эта идея ему пришла в голову, когда однажды он увидел поразившую и задевшую за живое картину. По двору больницы в каталке в соседний корпус везли тяжелобольного. На дворе стояла зима, сырость и стужа.

Каталка буксовала в жиже мокрого снега… Больной, хоть и был укутан одеялом, все равно полуобморочно трясся от холода… «Больше этому не бывать!» – будто бы сказал Мукан Кенесбекович и обещание свое выполнил. Предприятие было дорогостоящим, но хороший главный врач – это не только врач, но и крепкий хозяйственник. Наверное, не случайно, в 2013 году он стал победителем областного конкурса «Лучший менеджер здравоохранения ЮКО». Это было безоговорочным признанием его заслуг.

В областной клинической больнице Мукан Кенесбекович Егизбаев проработал неполных десять лет. Это долгий срок, учитывая ныне принятую скорость ротации руководящих кадров. Он успел за это время стать для сотрудников своим человеком, хотя требовательностью обладал неимоверной, никого демократично по головке не гладил, мог запросто выплеснуть эмоции через край. С ленивыми и бездарными расставался решительно, без всяких политесов. А талантливые, ответственные, с творческим подходом к делу специалисты всегда могли рассчитывать на его всемерную и безусловную поддержку.

Накануне 60-летия Мукана Егизбаева, которое, увы, пройдет уже без него, бывшие соратники по работе нашли много теплых слов и светлых воспоминаний. И знаете, что меня удивило? Все как один говорили о нем не как о бывшем руководителе, а как о БЛИЗКОМ человеке. Причем женщины порой не могли сдержать слез. Они говорили о нем, как о живом! Как будто до сих пор до них не дошло осознание его ухода…

И это все о нем…

Жанболат Бердибаевич Дильдабеков, хирург, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, главный врач Сайрамской районной больницы:

«Мукан Кенесбекович Егизбаев – мой учитель. В самом широком смысле этого слова. Сначала я был его студентом, когда учился в медакадемии, а он был заведующим кафедрой инфекционных болезней. После окончания я выбрал хирургию, после интернатуры устроился на работу в областную клиническую больницу. В 2008 году ее возглавил Мукан Кенесбекович, и тут же в клинике начались глобальные изменения.

Главный врач оказался очень требовательным человеком, особенно когда касалось дисциплины и профессионализма. Он всей душой болел за доброе имя и авторитет областной больницы. Нашу клинику он ставил вровень с республиканскими и делал все, чтобы поднять ее на более высокий уровень. С его приходом наши врачи стали постоянно выезжать на учебу и повышать квалификацию, причем даже за рубеж. К нам в больницу стали приезжать ведущие специалисты из разных стран с мастер-классами.

Никогда не забуду тот день, когда я решился попросить поехать на обучение к хирургу-трансплантологу с мировым именем Сун Гуй Ли. Так он не только не возражал, но и посоветовал, как оформить и отправить запрос. Когда я сообщил, что получил приглашение из Южной Кореи, он искренне обрадовался, даже задерживать не стал: «Беги визу делай!» Это был Человек и Врач с большой буквы! И мы, его воспитанники, стараемся следовать тем принципам в работе и жизни, которые передал нам наш Учитель».

Калия Ушкемпировна Толшибаева, заместитель руководителя по лечебной работе, врач высшей категории, отличник здравоохранения:

«Все, что связано с Муканом Кенесбековичем, до сих пор свежо в моей памяти. Наше первое знакомство состоялось в январе 2010 года. До этого я десять лет работала в БСМП врачом-гастроэнтерологом, подрабатывала и в других местах, время было такое…

Мне хотелось какой-то определенности, стабильности. Из этих соображений я и пришла в областную клиническую больницу и уже в 8:30 оказалась на приеме у главного врача. Мукан Кенесбекович спросил о причине моего желания уйти с прежней работы, еще кое-что уточнил, все понял и сказал: «Пишите заявление».

И вот что еще поразило, почти сразу после моего устройства в областную он предложил стать заведующей гастроэнтерологическим отделением, но я тогда отказалась: это, мол, большая ответственность, хочу быть просто практическим врачом. Но прошло два года, как он повторил это предложение, сказал, что о моей работе есть хорошие отзывы коллег, и я обязательно справлюсь. Такое доверие надо было оценить и оправдать.

Я еще не знала тогда, как пристально Мукан Кенесбекович вглядывается в каждого специалиста, оценивает его профессиональные достоинства и только тогда дает ему возможность расти дальше. Тем более что работать под руководством Мукана Кенесбековича оказалось совсем не страшно: он всегда мог подсказать, показать, посоветовать, направить в нужное русло. Он был компетентен во всем, что касалось медицины, вникал во все тонкости каждой отрасли, поэтому от него никогда ничего нельзя было скрыть. Чего он особенно требовал от людей, так честности и открытости. Ну совершил ты какую-то ошибку, со всеми бывает – приди, расскажи, имей мужество признаться, ответить, исправить. Это было его принципом, за это он многое мог простить человеку.

А как он умел ценить ветеранов! Как трогательно относился к своим сотрудникам! К каждому празднику – государственному или национальному – он тщательно готовился, продумывал и дарил подарки, и не какие-нибудь, а действительно ценные – земельные участки, бытовую технику, путевки в санаторий и на отдых в Турцию… Да, работа с ним была блестящей школой профессионального мастерства и духовного благородства.

Когда он ушел из жизни, это было невыносимым ударом для каждого из нас. Знаете, не проходит и дня, чтобы мы его не вспоминали. Это происходит невольно: а вот Мукан Кенесбекович сделал бы так или, наоборот, так бы не сделал, а вот за это вообще поругал бы… Память о нем жива, и эта утрата невосполнима…»

Нуржан Талгатбекович Махмутов, кандидат медицинских наук, гинеколог-онколог высшей категории:

«Я несколько лет работал в областной клинической больнице под началом Мукана Егизбаева. Отношения не всегда были ровными, я дважды уходил и дважды возвращался. Но у нас если и были разногласия, то только по каким-то профессиональным моментам. А когда я возвращался, он встречал меня без всяких выяснений отношений, просто говорил: «Иди работай!» Это говорит о том, как он ценил специалистов, как бережно к ним относился, без всяких мелочных обид. Дело для него было превыше всего!

Помню случай, который меня поразил. Однажды я допустил врачебную ошибку. Ошибка обнаружилась только через несколько месяцев, началось выяснение дела вплоть до судебного разбирательства. Я тогда уже у него не работал, собственно, он мог бы вообще устраниться и промолчать… Но Мукан неожиданно так заступился за меня, как заступаются только за близких людей. Он был большим профессионалом, знал все тонкости нашей непростой работы и понимал, что от ошибок не застрахован даже самый великий врач. Говорят же: не ошибается тот, кто ничего не делает… Мукан Кенесбекович был действительно редким, смелым человеком, не боящимся новых путей и решений. Такие люди не забываются…»

Большой человек в большом коллективе

Я обратила внимание, что о Мукане Егизбаеве тепло отзываются не только врачи, профильные специалисты, определяющие общий профессиональный уровень медицинского учреждения.

Ему по должности приходилось заниматься самыми разными, в том числе сугубо бытовыми делами, то есть в прямом смысле «стоять на хозяйстве». А хозяйство у него в то время было немалое: более 1500 человек старшего, среднего и младшего медицинского персонала, к которому он относился с равным уважением. Свой коллектив он рассматривал как единую производственную цепочку, где каждое связующее звено имеет свою ценность и значимость.

Вот что вспоминает о нем главная медсестра ОКБ Карлыгаш Анурбековна Муратбекова:

«Мукан Кенесбекович в первую очередь ценил людей не по рангу, а по их отношению к работе. Мы, медсестры, относимся с среднему медицинскому персоналу, но он уделял нашей службе исключительно добросердечное внимание. Он всегда нас поддерживал.

Вот я, допустим, долгое время работала старшей медсестрой в разных отделениях – ортопедическом, хирургическом, кардиологическом – и могу точно сказать: он не делил сотрудников на главных и второстепенных, понимал, какой труд, пусть не очень видимый и заметный, лежит на плечах медсестер. Его внимание к нам проявлялось даже в мелочах: он знал, что мы, особенно санитарочки, получаем по сравнению с другими небольшую зарплату, и помогал чем мог, в том числе продуктовыми наборами. Благодаря ему наши медсестры постоянно повышали квалификацию.

Мукан Кенесбекович всегда говорил: «Идите, езжайте, учитесь!» – на это денег не жалко. И мы учились, наши медсестры были на учебе в Казани и Санкт-Петербурге. Такое отношение руководства стимулировало нас к развитию и расширению кругозора. Он был неравнодушен ко всему, что происходило в больнице, даже в мелочах требовал совершенства. Помню, когда у нас велось строительство, он сам проверял качество каждой уложенной плиточки, простукивая ее ногой…

И еще хочу сказать: у Мукана Кенесбековича был какой-то особый «нюх» на людей, он словно видел их насквозь и знал, кто чего стоит… Это был необыкновенно проницательный руководитель, но прежде всего необыкновенный человек!»

С чувством безмерной благодарности вспоминает о нем и Севиль Алиева-Мамедова, заведующая отделением специализированной поликлиники при аппарате президента Азербайджанской Республики (город Баку). Ее отец Вагид Мехманович Алиев возглавлял нашу областную клиническую больницу с 1955-го по 1986 год. А к своим предшественникам, да и вообще ко всему, что касалось истории и традиций больницы, Мукан Егизбаев относился с особенным пиететом.

В 2009 году Севиль Алиева приехала из Баку для торжественного открытия мемориальной доски в честь своего отца и была тронута до глубины души таким бережным отношением к его памяти. На церемонии открытия подчеркнули, что годы, когда Вагид Алиев был главным врачом, навсегда будут вписаны в историю больницы: в этот период был сделан значительный прорывной скачок в области внедрения новых медицинских технологий и поднятия престижа и уровня клиники до одного из самых передовых медицинских учреждений региона. Семья Алиевых будет вечно признательна Мукану Егизбаеву за увековечивание памяти их отца, деда, за исключительную заботу, которой окружили тогда почетных гостей из Азербайджана, за человечность, радушие и редкие качества души.

В числе тех, кто согласился поделиться воспоминаниями о Мукане Егизбаеве, оказалась Злата Вячеславовна Сафонова, заведующая клинико-диагностической лабораторией ОКБ.

Отношение к памяти бывшего руководителя стало ясно без слов: в ее кабинете в глаза бросался большой фотопортрет Мукана Кенесбековича.

«Для него все, что касалось клиники, было важным и достойным внимания, и работа нашей лаборатории в том числе. Он прекрасно понимал, что без точности анализов не может быть точной диагностики, поэтому за время его руководства мы получали все, что могло улучшить качество нашей работы, вплоть до самого новейшего оборудования. Егизбаев вообще был за инновации, стремился довести все до самого современного уровня и тем самым мотивировал к совершенствованию всех вокруг себя», – говорит Злата Сафонова.

Злата Вячеславовна вспоминает многое, ей приходилось общаться с главврачом по самым разным поводам, даже не относящимся напрямую к работе – она была в то время председателем профсоюзного комитета: «Он не зацикливался только на работе. Он умел дарить людям праздник. Вы обратили внимание на картины, эстампы, панно на стенах нашей клиники? Это его заслуга. Он был человеком с красивой душой и любил красоту вокруг себя».

Лучше всяких слов говорят стихи, которые Злата написала в день смерти Мукана Егизбаева. Приведу лишь фрагмент:

Нам повезло трудиться с ним и спорить,

Ведь истина рождалась на глазах.

Шеф, дорогой, Вас будем вечно помнить,

Пока мы живы, в наших Вы сердцах…

Да, как прискорбно, что 60-летие Мукана Егизбаева друзья, родные и коллеги отметят уже без него. Но кто знает, может, он услышит? И с удовлетворением поймет, какой глубокий и неизгладимый след оставил он на этой земле…

Елена Летягина