Шанс на собственное жилье: как подать заявку на новые ипотечные программы

30 мая с 10:00 ч. утра на портале недвижимости Otbasybank.kz стартует прием заявок на участие в ипотечных программах 2-10-20 и 5-10-20, разработанных для очередников на жилье.

Жилье по этим программам предлагается:

В микрорайоне Нурсат на улице Аргынбекова.

В микрорайоне Туран.

Отбор участников будет проходить:

По дате постановки на учет.

В случае совпадения даты постановки на учет — по дате и времени подачи заявки.

В рамках программы 2-10-20 (ипотека под 2%):

Количество займов будет распределено между категориями:

Граждане с инвалидностью I и II группы.

Семьи с детьми-инвалидами или воспитывающие детей-инвалидов.

Многодетные семьи.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Семьи с детьми-инвалидами и граждане с инвалидностью I и II группы получат приоритет при выборе жилья на нижних этажах.

В рамках программы 5-10-20 (ипотека под 5%):

Распределение жилья будет проходить по дате постановки на учет.

Отбор участников — в течение 5 рабочих дней после окончания бронирования.

Важно! Для людей с инвалидностью I и II группы, признанных судом недееспособными, невозможно подписание банковских кредитных договоров (за исключением полной покупки).

Преимущества программ:

Доступная процентная ставка: 2% или 5% годовых в зависимости от программы.

Первоначальный взнос: от 10% до 20% от стоимости жилья.

Длительный срок кредитования: до 25 лет.

Возможность приобретения жилья в новостройке.

Как подать заявку:

Зарегистрируйтесь на портале недвижимости Otbasybank.kz.

Заполните онлайн-заявку на участие в выбранной программе.

Приложите необходимые документы.

Дождитесь решения банка.

Подробная информация:

Портал недвижимости Otbasybank.kz: https://hcsbk.kz/

Телефон: 300.

Не упустите шанс стать обладателем нового жилья по выгодным условиям!