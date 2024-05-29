Шанс на собственное жилье: как подать заявку на новые ипотечные программы

30 мая с 10:00 ч. утра на портале недвижимости Otbasybank.kz стартует прием заявок на участие в ипотечных программах 2-10-20 и 5-10-20, разработанных для очередников на жилье.
Жилье по этим программам предлагается:
В микрорайоне Нурсат на улице Аргынбекова.
В микрорайоне Туран.
Отбор участников будет проходить:
По дате постановки на учет.
В случае совпадения даты постановки на учет — по дате и времени подачи заявки.
В рамках программы 2-10-20 (ипотека под 2%):
Количество займов будет распределено между категориями:
Граждане с инвалидностью I и II группы.
Семьи с детьми-инвалидами или воспитывающие детей-инвалидов.
Многодетные семьи.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Семьи с детьми-инвалидами и граждане с инвалидностью I и II группы получат приоритет при выборе жилья на нижних этажах.
В рамках программы 5-10-20 (ипотека под 5%):
Распределение жилья будет проходить по дате постановки на учет.
Отбор участников — в течение 5 рабочих дней после окончания бронирования.
Важно! Для людей с инвалидностью I и II группы, признанных судом недееспособными, невозможно подписание банковских кредитных договоров (за исключением полной покупки).
Преимущества программ:
Доступная процентная ставка: 2% или 5% годовых в зависимости от программы.
Первоначальный взнос: от 10% до 20% от стоимости жилья.
Длительный срок кредитования: до 25 лет.
Возможность приобретения жилья в новостройке.
Как подать заявку:
Зарегистрируйтесь на портале недвижимости Otbasybank.kz.
Заполните онлайн-заявку на участие в выбранной программе.
Приложите необходимые документы.
Дождитесь решения банка.
Подробная информация:
Портал недвижимости Otbasybank.kz: https://hcsbk.kz/
Телефон: 300.
Не упустите шанс стать обладателем нового жилья по выгодным условиям!