Шымкентская акция антикоррупционной мобильной группы

Бесплатная правовая помощь в Шымкенте: антикоррупционная мобильная группа в действии.
В развлекательном центре «Mega Planet» прошла масштабная акция по оказанию бесплатной правовой помощи населению.
Организатором выступил городской департамент антикоррупционной службы. В работе антикоррупционной мобильной группы приняли участие:
Адвокаты и юристы: готовые предоставить профессиональную консультацию по любым правовым вопросам.
Представители государственных и правоохранительных органов: оказывали помощь в решении вопросов, связанных с их компетенцией.
Антикоррупционные волонтеры: распространяли информационные материалы и помогали с организационными моментами.
Жители Шымкента получили возможность получить бесплатную консультацию по различным вопросам: архитектура и земельные отношения, образование, здравоохранение, трудоустройство и занятость и многое другое.
Решить свои юридические проблемы:
Специалисты помогали составить необходимые документы
Давали рекомендации по дальнейшим действиям
При необходимости направляли обращения в соответствующие инстанции.
Узнать о своих правах и обязанностях:
Разъяснительные беседы о каналах обратной связи с антикором (call-центр 1424);
Распространение информационных брошюр («Что делать если у Вас вымогают взятку»);
Поступившие жалобы и обращения были направлены в уполномоченные органы для рассмотрения и принятия законных решений.
Важно отметить:
Акция вызвала большой интерес у жителей Шымкента.
Люди смогли получить квалифицированную помощь в решении своих проблем.
Мероприятие стало еще одним шагом в борьбе с коррупцией и повышении правовой грамотности населения.
Подобные акции играют важную роль в укреплении доверия к государственным органам и создании атмосферы нетерпимости к коррупции.