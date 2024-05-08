Шымкентская акция антикоррупционной мобильной группы

Бесплатная правовая помощь в Шымкенте: антикоррупционная мобильная группа в действии.

В развлекательном центре «Mega Planet» прошла масштабная акция по оказанию бесплатной правовой помощи населению.

Организатором выступил городской департамент антикоррупционной службы. В работе антикоррупционной мобильной группы приняли участие:

Адвокаты и юристы: готовые предоставить профессиональную консультацию по любым правовым вопросам.

Представители государственных и правоохранительных органов: оказывали помощь в решении вопросов, связанных с их компетенцией.

Антикоррупционные волонтеры: распространяли информационные материалы и помогали с организационными моментами.

Жители Шымкента получили возможность получить бесплатную консультацию по различным вопросам: архитектура и земельные отношения, образование, здравоохранение, трудоустройство и занятость и многое другое.

Решить свои юридические проблемы:

Специалисты помогали составить необходимые документы

Давали рекомендации по дальнейшим действиям

При необходимости направляли обращения в соответствующие инстанции.

Узнать о своих правах и обязанностях:

Разъяснительные беседы о каналах обратной связи с антикором (call-центр 1424);

Распространение информационных брошюр («Что делать если у Вас вымогают взятку»);

Поступившие жалобы и обращения были направлены в уполномоченные органы для рассмотрения и принятия законных решений.

Важно отметить:

Акция вызвала большой интерес у жителей Шымкента.

Люди смогли получить квалифицированную помощь в решении своих проблем.

Мероприятие стало еще одним шагом в борьбе с коррупцией и повышении правовой грамотности населения.

Подобные акции играют важную роль в укреплении доверия к государственным органам и создании атмосферы нетерпимости к коррупции.