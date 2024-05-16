Укрепление готовности служб гражданской защиты к лесостепным пожарам

В рамках проведения Республиканского командно-штабного учения «Өрт-2024», которое проходило на базе «Жасыл белдеу», были организованы и проведены пожарно-тактические учения с целью отработки взаимодействия лесных хозяйств и служб гражданской защиты при тушении лесостепных пожаров.

Данное мероприятие стало свидетельством готовности соответствующих служб к возможным чрезвычайным ситуациям и продемонстрировало их высокий уровень подготовки.

Учения прошли под председательством заместителя акима А. Каримова и начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента генерал-майора К. Базарбаева.

В ходе проведения пожарно-тактических учений приняли участие службы гражданской защиты города Шымкента, которые продемонстрировали свою высокую квалификацию и готовность к тушению лесостепных пожаров.

По итогам учений были проведены заслушивания по вопросам подготовки служб гражданской защиты к пожароопасному периоду.

Заместитель акима А. Каримов дал соответствующие указания по службам гражданской защиты, а также поручил представить итоговую информацию на имя акима.

Это свидетельствует о серьезном подходе к решению вопросов гражданской защиты и обеспечению безопасности населения.

Всего в учениях приняли участие 297 человека и 79 единиц техники из служб гражданской защиты, что подчеркивает важность и масштабность данного мероприятия.

Высокий уровень подготовки и взаимодействия служб гражданской защиты позволит обеспечить эффективную борьбу с лесостепными пожарами и минимизировать возможные негативные последствия для населения и окружающей среды.

Пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента подчеркивает, что проведенные учения «Өрт-2024» являются важным этапом в развитии системы гражданской защиты и повышении готовности служб к чрезвычайным ситуациям.

Отработанные сценарии и взаимодействие между службами позволят быстро и эффективно реагировать на возможные пожары и предотвращать их распространение, тем самым обеспечивая безопасность жителей и сохранность природных ресурсов.