Условный пожар на рынке Алаш тушили сотрудники ДЧС

Специалисты городского Департамента по ЧС провели очередные пожарно-тактические учения на одном из рынков Шымкента.

В этот раз условный пожар произошёл в торговых рядах ТОО «AVTO HOUSE LIMITED» рынка Алаш. В учениях так же приняли участие полицейские , врачи и сотрудники оперативно-спасательного отряда.

Сигнал о возгорании на пульт 101 поступил ровно в 11 часов утра. Согласно условиям пожарно-тактического учения огонь разгорелся в результате короткого замыкания в одном из бутиков на втором этаже торгового комплекса. На тушение условного пожара были брошены 10 единиц основной и 3 единицы вспомогательной техники. Помощь спасателям в ликвидации ЧС оказывали сотрудники оперативного спасательного отряда и врачи Центра медицины катастроф и полицейские. Работать приходилось в условиях максиально приближённым к реальным.

«Торговые бутики — это большая пожарная нагрузка, потому что имеется синтетика и выделяется едкий дым. Так же сильное задымление, поэтому сотрудникам была задача работать в условиях ограниченной видимости, а так же в условиях ограниченного дыхания», — говорит заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС г. Шымкента Азиз Саипов.

Вспомогательную роль в учениях играли и сотрудники торгового ряда. Как признаются коммерсанты, подобный опыт нелишний. На складах рынка Алаш пламя уже бушевало, но к счастью тогда обошлось без пострадавших. Поэтому сегодня руководство торгового комплекса к противопожарной безопасности относится с особым вниманием.

«Пожарной безопасности мы уделяем особое внимание и держим все средства предупреждения и тушения огня в полной готовности. У нас насчитывется 10 гидрантов, пять пожарных выходов и противопожарная сигнализация, всё готово к применению в любую минуту. Для ликвидация огня есть огнетушители и пожарная машина. Наши люди подготовлены к любым ЧС, так как ежеквартально мы проводим свои собственные учени, организовываем условный пожар и тушим. Стараемся обучить основным методам борьбы с огнём всех наших сотрудников», — рассказывает контролёр ТОО «AVTO HOUSE LIMITED» Нурболат Абдалиев.

Эта отработка проходила в рамках месячника пожарных учений в местах с массовым пребыванием людей. В ходе совместной тренировки службы экстренного реагирования и сотрудники торгового комплекса наладили взаимодействие на случаи чрезвычайных ситуаций.