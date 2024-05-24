Международные учения в Шымкенте: Безопасность на массовых мероприятиях

В рамках проекта «PRECA» 21 и 22 мая 2024 года на базе департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента была проведена международная штабная тренировка на тему «Готовность и реагирование на угрозы здоровью при проведении массовых мероприятий в Центральной Азии».

Мероприятие было организовано при координации министерства иностранных дел и министерства по чрезвычайным ситуациям.

В учении приняли участие представители шести стран (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Монголия и Казахстан), подключенные в онлайн режиме.

Также в учении участвовал представитель Европейского Союза, а также центральные и местные исполнительные органы Казахстана в офлайн режиме.

В ходе штабной тренировки участники отработали механизмы реагирования специалистов различных государственных органов, включая министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и министерство здравоохранения, на проведение массовых мероприятий.

Учение включало ряд сценариев, направленных на отработку координации и взаимодействия различных ведомств при возникновении угроз здоровью участников массовых мероприятий.

Особое внимание уделялось межведомственному взаимодействию и обмену информацией для обеспечения своевременного и эффективного реагирования.

Все поставленные задачи и цели учений были выполнены.

Итоги мероприятия были подведены в онлайн режиме с международными участниками.

Тренировка позволила выявить сильные и слабые стороны в готовности к чрезвычайным ситуациям, а также предложить рекомендации для улучшения координации и реагирования в будущем.

Пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента отметила, что такие международные учения являются важным инструментом для повышения готовности к потенциальным угрозам и укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии и международными партнерами.

В ходе учений были обсуждены и проработаны следующие ключевые аспекты:

Обмен информацией и координация действий между различными государственными органами и международными партнерами;

Планирование и подготовка к возможным сценариям чрезвычайных ситуаций;

Обеспечение безопасности и здоровья участников массовых мероприятий;

Разработка и внедрение механизмов быстрого реагирования на угрозы здоровью.

Итоги тренировки подтвердили важность продолжения подобных учений для улучшения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе.

Участники подчеркнули необходимость регулярного проведения таких мероприятий для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества.

Представитель Европейского союза отметил высокий уровень организации учений и подчеркнул важность совместных усилий в обеспечении безопасности на массовых мероприятиях.

Участники выразили благодарность за возможность участия в таком важном мероприятии и подчеркнули необходимость продолжения работы в этом направлении.