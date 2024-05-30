В Шымкенте подешевели овощи и фрукты

Витамины с грядки стали дешевле. За год овощи и фрукты в Казахстане подешевели в среднем на 5%.

Такое происходит нечасто, говорят продавцы и связывают это сезонным падением цен. Так, яблоки на рынках стоят 550-600 тенге за кг, в прошлом году они были дороже. Дешевле стали даже экзотические ананасы и манго. Продавцы говорят, все потому что увеличились поставки этих витаминных плодов. Подорожали только так называемые «зимние фрукты».

«В основном зимние, груши гранат не сезон сейчас они подорожали. Летом гранат стоит 1,5-2 тысячи сейчас около трех. Груши раньше 500-600 тенге, сейчас 1000-1200», говорит Манучехр Икромов, продавец.

Правда, несмотря на наглядную статистику падения цен, казахстанцы говорят — дорого!

«Мы приехали из Актобе. Например инжир у нас стоит 1300 тенге, а у вас 2000. Манго у нас штука стоит 800 тенге, а у вас килограмм 1800. Хотя казалось бы на юге должно быть дешевле, а наоборот дороже. Клубника тоже дороже», — говорит гостья города.

«Очень дорого. Смотря на прошлогодние цены все дороже стало», — говорит жительница города.

Свежие овощи по данным аналитиков нацстатистики подешевели. Подорожали они только в 6 регионах, в том числе и в Шымкенте. Так, на четверть подорожала капуста, а стоимость моркови выросла на 20%. Остальные овощи, напротив, подешевели.

По словам экспертов, себестоимость овощей и фруктов растет с каждым годом. Кроме того не у всех есть доступ к льготному финансированию, аграриям приходится обращаться за кредитованием в банки второго уровня и микрокредитные организации, с высокими процентами.

«Сельское хозяйство не может само по себе развиваться при одной цене. Если инфляция идет на все, тарифы, на воду сельскохозяйственную технику сильно выросло приходится повышать отпускную цену«, — говорит Арман Байганов, экономист в отраслях АПК .

При этом говорят специалисты, нужно делать упор на развитие крупных аграрных хозяйств, с высокой производительностью и автоматизацией. Тогда как в Казахстане преобладают мелкие низкорентабельные товарные производства. В таком случае, цены на овощи и фрукты будут более-менее стабильны в течение года.