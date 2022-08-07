Лицом в салат красоты

Чем хорош наш август – на огородах и в садах созревают свои овощи и фрукты.

Не из теплиц, не с удобрениями, а самые что ни на есть чистые и полезные. Не упустите это время, используйте его по полной. И, кроме оздоровительной сезонной диеты, устройте себе домашний салон красоты, не тратясь на дорогостоящие процедуры.

Если у вас нет собственного участка, где уже созрели экологически чистые продукты, отправляйтесь на один из базаров Шымкента и найдите продавца, которому чуждо массовое производство. Бабулька с тазиком помидорчиков или дедушка с ведром персиков и малины – самое то. Начинайте делать заготовки на зиму, а заодно – витаминные маски для лица и рук.

Чем они хороши?

Клубника и малина увлажняют кожу и усиливают циркуляцию крови.

Персики придают лицу нежный цвет и уменьшают морщины.

Абрикосы успокаивают раздражение и снимают красноту.

Смородина и вишня способны сужать поры.

Виноград увлажняет и размягчает.

Огурец осветляет и освежает кожу.

Помидор сужает поры и убирает излишнюю жирность.

Очистить кожу от угрей просто с помощью помидоров. Смешайте сок одного среднего помидора с несколькими ягодами клубники и парой капель оливкового масла. Оставьте эту смесь на лице на 15 минут, а затем смойте. Периодически наносите эту кашицу, пока прыщи не начнут рассасываться.

Свежевыжатый томатный сок при жирной коже используйте как тоник. Смешайте его с сырым белком, нанесите на лицо, дайте высохнуть, а затем смойте. И наслаждайтесь бархатной сияющей кожей.

Прекрасно очистить и осветлить кожу способен хрен. Смешайте его сок с жирной сметаной (1:1) и оставьте на лице на 5 минут. И увидите, как сразу посветлели веснушки и пигментные пятна.

Еще один жгучий рецепт для отбеливания – из редиски. Перемешайте по столовой ложке мелко натертой редиски, меда и сметаны. Нанесите эту смесь на лицо и шею, а через 20 минут смойте. В результате кожа не только отбелится, но и подтянется.

О волшебных свойствах огурца знают все женщины от 20 до 90 лет. Ведь огуречный лосьон – проверенное временем косметическое средство, особенно для жирной кожи.

Давайте приготовим дома нечто подобное и даже еще более действенное. Нам потребуются один большой огурец, один лимон, один стакан водки, яйцо, 1 ложка меда. Натрите огурец и кожуру лимона на терке, смешайте 4 столовые ложки огуречной массы с 1 столовой ложкой лимонной кожуры, добавьте в массу 2 столовые ложки лимонного сока. Залейте смесь стаканом водки, закройте посуду и оставьте на 20 дней настояться. Потом процедите настой через марлю, разбавьте минеральной водой, добавьте 1 яичный белок и десертную ложку меда. Все размешайте и протирайте лосьоном лицо утром и вечером.

Капустно-молочная маска – изумительное увлажняющее средство для сухой и обезвоженной кожи. Готовится она просто, а эффект получается, как от салонной процедуры. Мелко нарежьте 2-3 капустных листа и отварите их в половине стакана молока до полного размягчения. Откиньте на сито и разомните до однородного состояния. Еще теплую массу нанесите на лицо и шею на 15-20 минут, после чего умойтесь прохладной водой.

Всегда доступная зелень петрушки поможет отбелить и освежить кожу. Все, что нужно, – 3 чайные ложки мелко рубленной петрушки и 2 чайные ложки жирного творога. Все тщательно разотрите, капните несколько капель лимонного сока, нанесите смесь на чистое лицо, сверху наложите горячее влажное полотенце. Через 30-40 минут смойте теплой водой.

Клубника со сливками – это не только вкусно. Маска из этих двух компонентов способна осветлить, омолодить и подтянуть лицо. Три ягоды разомните и смешайте со столовой ложкой жирных сливок или сметаны. Нанести маску на очищенное лицо равномерным слоем на 30 минут, а затем смойте ее теплой водой.

Тоник из смородины тонизирует, подтягивает и отбеливает кожу. Разомните 2-3 столовые ложки ягод красной или черной смородины, добавьте столовую ложку меда и нанесите на лицо на 10-15 минут. Умывшись, смажьте лицо питательным кремом.

Еще проще сделать малиновый бальзам для губ. Собственно, и делать ничего не надо. Чтобы губы были упругими, нежными и яркими, смазывайте их свежими ягодами малины и оставляйте сок на 10-15 минут.

А и Б косметологии

Альгинатная маска – профессиональное косметическое средство на основе альгината, то есть массы из бурых водорослей в высушенной желатинизированной форме.

Альгинат используется в косметических продуктах как эмульгатор (стимулятор образования однородной суспензии из смеси масла с водой), загуститель. Разведенный порошок или гель накладывается на лицо и превращается в пластифицирующую маску, которая затем снимается легко, как пленка.

Альгинатные маски способны стимулировать и регенерировать клетки кожи, оказывают глубокое увлажняющее, смягчающее и легкое бактерицидное действие. После применения маски отмечается выраженный лифтинговый эффект.

Стоит помнить, что бурые водоросли, из которых добываются соли альгинатов, способны вызывать сильные аллергические реакции. Поэтому проведение теста перед началом процедуры – обязательное условие.

Антиоксиданты – вещества, останавливающие или замедляющие процессы окисления. Они нейтрализуют высокоактивные молекулы – свободные радикалы, которые либо содержатся в коже, либо попадают на ее поверхность с внешними загрязнениями, прерывая реакцию окисления. Бывают природного (витамин Е) и синтетического происхождения. В косметике применяются как средства, замедляющие преждевременное старение кожи.

Ароматерапия – терапевтическое воздействие на организм через обоняние, основанное на использовании эфирных масел. Применяемый в индустрии красоты способ борьбы со стрессом и связанных с ним заболеваний, а также заболеваний хронического характера. Показателен тот факт, что за обоняние отвечают те же участки головного мозга, которые управляют эмоциями, памятью и сексуальным поведением. Исследования показали, что при попадании эфирных масел в организм они разносятся по кровяному руслу и вступают в процесс обмена веществ, благотворно на него влияя.

Биоревитализация – это не что иное, как инъекции гиалуроновой кислоты. Инъекции препаратов-биоревитализантов часто называют «уколами красоты». Показания к этой процедуре – наличие мелких морщин, тусклый тон кожи и обезвоженность. Уже после первого раза заметны изменения: морщины разглаживаются, а кожа выглядит более здоровой и свежей. От мезотерапии биоревитализация отличается лишь тем, что инъекции вводятся в более глубокие слои эпидермиса.

Биостимуляторы – это растительные ингредиенты в косметических средствах, активизирующие обмен веществ и регенерацию в клетках кожи, снабжающие их витаминами и микроэлементами. Такого рода воздействие оказывают экстракты женьшеня, родиолы розовой, лимонника, красного винограда, элеутерококка, облепихи и другие.

Ботокс (Botox) – процедура инъекций в мимические мышцы препарата на основе токсина, продуцируемого анаэробной бактерией Clostridium botulinum, вызывающей ботулизм. Ботокс «парализует» мышцы, благодаря чему происходят разглаживание морщин и, соответственно, лифтинг данного участка кожи. Препарат вводят тонкими иглами с применением местных анестетиков. Действие препарата заметно уже через неделю. Двигательная активность мышц ослабевает, кожа становится более ровной, а морщины – незаметными. Основные зоны применения препарата – горизонтальные морщины лба, латеральные углы глазниц, морщины шеи. Эффект от действия препарата сохраняется около 6 месяцев, затем процедуру следует повторить.

При помощи препаратов ботокса также производят устранение избыточного потоотделения ладоней, подмышечной области.

Природные красители для волос

Летом под солнцем волосы выгорают, тускнеют, теряют эластичность. Так хочется вернуть им яркость и блеск, а использовать агрессивные химические краски в такой ситуации опасно.

Значит, опять обращаемся за помощью к матушке природе. Луковая шелуха способна придать темным волосам приятный каштановый оттенок и блеск, а светловолосым женщинам добавить задорной рыжинки.

Кроме того, настой луковой шелухи поможет оздоровить кожу головы, избавить от чрезмерной сухости и перхоти. Залейте шелуху горячей, но не кипящей водой. Накройте крышкой и оставьте на 10-12 часов. Используйте настой для последнего ополаскивания после каждого мытья волос.

Отвар ромашки аптечной – универсальное средство для осветления волос. Для светлых волос берут 100 г сухих соцветий ромашки, заливают 0,5 л кипятка, кипятят 5-10 минут, настаивают 1 час, затем процеживают. Для более темных волос нужно взять 150-200 г ромашки. Отваром смачивают волосы и оставляют на 30-40 минут. Для того, чтобы темные волосы стали более светлыми, 100 г ромашки заливают 1,5 стакана кипятка, хорошо перемешивают, настаивают 30-60 минут, процеживают, отжимают остаток и добавляют 1/4 стакана 30-процентной перекиси водорода. Смазывают волосы и оставляют, не вытирая, на 30-40 минут.

Грецкий орех, который в изобилии растет в наших краях, грех не использовать в косметике для волос. Краситель, придающей шевелюре мягкий ореховый тон, можно готовить из скорлупы или листьев растения. Дадим оба рецепта, выбирайте по вкусу.

Зеленая часть скорлупы грецкого ореха измельчается в мясорубке и смешивается с водой до густоты сметаны. Кашица наносится на волосы при помощи кисточки, выдерживается 15-20 минут и смывается теплой водой.

Для приготовления отвара из листьев грецкого ореха необходимо взять 1/3 стакана измельченных листьев и 300 мл воды. Воду вскипятить и залить листья, затем посуду поставить на водяную баню и проварить на очень медленном огне около 20 минут, не открывая крышки. Готовый отвар нужно снять с плиты и хорошо укутать, оставив настаиваться в течение 1 часа. Затем настой листьев процедить и сполоснуть им волосы после мытья.

Натуральный краситель, приготовленный из листьев грецкого ореха, придает очень красивый каштановый оттенок. Кроме того, волосы становятся мягкими и приобретают здоровый естественный блеск.

Яна КОТТ