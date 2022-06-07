Шымкентцы смогут проверять покупки на нитраты

Передвижная лаборатория открылась на одном из шымкентских рынков, передает OTYRAR.

В разгар сезона бахчевых, фруктов и овощей, любой желающий может проверить покупки на нитрат-тестере. Компактное устройство — высокотехнологичное. Нитратомер за считанные секунды определяет уровень химикатов. И если овощи и фрукты в Шымкенте тестируют на содержание нитратов, то готовую продукцию – на качество термической обработки. Также проводят исследования кислотности молока и выявляют, не добавлена ли туда сода.

«Сегодня мы проверяем овощи и фрукты, а также молочную продукцию. Пока, всё, что мы проверили — натуральное, содержание нитратов в норме. Мы и дальше будем ездить по рынкам и супермаркетам города. Жители Шымкента смогут проверить купленную продукцию», — говорит Нуркен Сарсенбаев, заместитель руководителя департамента контроля качества товаров и услуг Абайского района г.Шымкента.