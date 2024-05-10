В Шымкенте завершается строительство современного пассажирского терминала

В рамках рабочей поездки в Шымкент министр транспорта Марат Карабаев посетил аэропорт, где проинспектировал ход строительства нового пассажирского терминала.

Строительно-монтажные работы близится к завершению, и после выполнения оставшихся видов работ новый терминал будет готов к вводу в эксплуатацию.

Это знаменательное событие для города и всей страны, так как позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 800 тысяч до 6 миллионов пассажиров в год.

Новый терминал построен с использованием современных технологий, что обеспечит пассажирам максимальный комфорт и безопасность.

Он оснащен:

Автоматизированной системой обработки багажа и регистрации, которая позволит сократить время ожидания и сделать процесс более удобным.

Телескопическими трапами, которые обеспечат комфорт и безопасность при посадке и высадке пассажиров.

Помимо аэропорта, Марат Карабаев также посетил торгово-логистический центр, расположенный на территории индустриальной зоны.

ТЛЦ– это современный складской комплекс класса «А+», который соответствует всем международным стандартам.

Он обеспечивает оптимальные условия для хранения грузов любого типа

Среди преимуществ ТЛЦ:

Географически выгодное расположение: в непосредственной близости от аэропорта, автодороги «Западная Европа – Западный Китай» и железнодорожной линии.

Универсальность: складские терминалы ТЛЦ способны принимать как железнодорожные вагоны, так и автомобильный транспорт всех видов.

Круглосуточный режим работы: шум от погрузки-разгрузки никому не мешает.

Современные системы безопасности и видеонаблюдения.

В рамках своей рабочей поездки Марат Карабаев также провел ряд других встреч и совещаний, посвященных вопросам развития транспортной отрасли в регионе.

Ожидается, что новый пассажирский терминал аэропорта Шымкента и ТЛЦ станут важными драйверами экономического развития города и всего региона.