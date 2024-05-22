Золотые украшения, которым более 2000 лет, нашли в Туркестанской области

Экспедиция центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета, а также музея-заповедника «Ордабасы» работала на могильнике «Толебай тобе-5», передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ

Он относится к периоду государства Кангюй. Специалисты давно ведут там раскопки. В этом году удалось обнаружить уникальное захоронение знатной семьи примерно II века до нашей эры.

Археологи нашли нерядовое захоронение в Туркестанской области. Об этом свидетельствует размер кургана. Артефакты, найденные внутри. Здесь ювелирные украшения с тончайшей техникой исполнения. Золотые серьги в форме луны, украшенные драгоценными камнями – поистине сокровище для археологов. И не столько в плане его стоимости. Эта находка, по словам археологов, доказывает насколько высоко, было развито ювелирное искусство той эпохи.

«Это две уникальные серьги. Они олицетворяют шедевр ювелирного искусства государства Кангюй. Конечно, такие традиции, выполненные в золото-бирюзового, полихромного стиля, так он называется. Они характерны для сармато-кангюйского мира. И этими подобными технологиями пользовались далеко на Западе, в греческих городах, в позднеримской империи, в сарматских кругах. Но они у нас здесь оказались», — говорит Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Озбекали Жанибекова.

А это ещё один уникальный артефакт – бронзовое ханьское зеркало. Оно выполнено в традициях Поднебесной. Такие зеркала высоко ценились в древнем обществе. И не каждый мог себе такое позволить. Аналогичные, по словам профессора Александра Подушкина находили в погребениях Кушанских царей. В числе находок римская фибула, браслет из египетского фаянса и даже кусочек ткани.

«Предположительно, это хлопок. Такие ткани, как синтетические, конечно, не в наше время могут сохраниться в археологии. Их спустя много лет находят. А это очень уникальная вещь, так как материал натуральный, и при этом он живой, и мы можем его лицезреть. Это очень уникально, когда остаются какие-то тканевые вещи», — говорит Роксана Андреенко, участница археологической экспедиции.

Саму местность специалисты тоже считают примечательной. В нескольких километрах отсюда располагался огромный древний город Караспан тобе. Рядом район, включающий больше 40 археологических объектов. И набор найденных артефактов позволяет судить об историко-культурном наследии предков казахов.

«Совместная экспедиция нам дает опыт, чтобы в дальнейшем в районе Ордабасы, поблизости нашего музея-заповедника, продолжить работу профессора Александра Николаевича Подушкина», — говорит Бахытбек Касымов, научный сотрудник музея-заповедника «Ордабасы».

После того, как все находки зафиксируют, курганы вновь засыпают, а ландшафт приводят в первоначальный вид. А найденные артефакты займут особое место в Центральном государственном музее.