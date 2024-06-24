Грозы и дожди в ожидаются в Шымкенте: прогноз погоды с 24 по 26 июня

По данным Казгидромет, в понедельник 24 июня в третьем мегаполисе Казахстана ожидаются грозы и дожди, передает OTYRAR.

Порывы ветра достигнут 20 +35 м/c. Температура воздуха днем составит +35, а ночью столбики термометра опустятся до +22.

Во вторник 25 июня шымкентцам стоит ожидать переменную облачность. Температура днем составит +36 градусов, а ночью будет по прохладнее, +20 градусов.

В среду 26 июня, синоптики обещают переменную облачность. Термометры покажут +38 градусов днем, и +20 ночью. Порывы ветра достигнут до 13 м/c.

Не забывайте носить головные уборы, наносить солнцезащитный крем и регулярно пить воду для поддержания водного баланса в организме. Эти нехитрые лайфхаки помогут вам спастись от шымкентского зноя.