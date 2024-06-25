И на нашей улице праздник!

Последние два месяца для отдела подписки и реализации редакции газет «РАБАТ» и «Ońtústi̇k Рабат» выдались достаточно нервозными. Газета «похудела» – исчез вкладыш с программой телепередач. Даже из «Казпочты» звонили специалисты с просьбой разъяснить нашим читателям, что это не почтальоны вытаскивают из газет вкладыш-программу. Да, дело дошло и до таких обвинений.

А причина объясняется в письме в редакцию медиахолдинга: «Компания Ernur press ставит вас в известность, что с 1 мая 2024 года газета «Арна ТВ» больше не выпускается… Благодарим за долговременное и плодотворное сотрудничество.

С уважением, редактор газеты «Арна ТВ» Владимир Сериков. 4 июня 2024 года».

Иными словами – четырехстраничная рекламная газета «Арна ТВ», выходившая с программой телепередач, которую читатели РАБАТа годами получали бесплатно, закрылась. О причинах такого шага нам не сообщили – дело хозяйское. Возможно, она оказалась нерентабельной.

Некоторые из читательниц весьма почтенного возраста заявляли нам с возмущением: «Да мы только из-за телепрограммы ваш РАБАТ и выписывали!»

Вот это да! Вот это удар по нашей гордыне! И огромная степень сожаления… Ведь мы же не для них работаем. Мы думали, что наш читатель – вдумчивый человек, образованный, ценящий качественную подачу информации. А оказалось…

Желая восполнить образовавшуюся брешь с телепрограммой, мы попытались в течение двух последних недель размещать телепрограмму на своих страницах. Но и тут загвоздка: РАБАТ печатается в ночь на среду, из ТВ-программы выпадают три дня… Мы подумали: ничего, что-нибудь придумаем – улучшим, достанем, разместим. Вы думаете наши критики оценили? Куда там…

Теперь пошла волна возмущений от других групп читателей: «Зачем нам ваша программа? Мы и без вас знаем, когда и какие передачи идут. Кто вам позволил лишать нас двух страниц информации?»

Мы все еще в раздумьях, но, скорее всего, примем решение не в пользу телепрограммы. И тем самым избавимся от балласта – наших случайных читателей. Пусть ищут свою любимую программу в других местах.

Например, можно в Google забить тот или иной канал и смотреть на их телепрограмму в любое время дня и ночи.

Сегодня техника дошла до того, что на экран телевизора можно вывести не только программу ТВ, но и даже при необходимости приостанавливать на время просмотр той или иной понравившейся передачи.

Не можете сами? Попросите родных, соседей. Потом и им можно будет сказать: «Я только из-за твоего умения настраивать программу ТВ живу с тобой под одной крышей!» Это как вариант. Заодно увидите, как это их обрадует.

Ладно, хватит о грустном. Поговорим лучше о приятном.

На этой неделе журналисты страны отмечают свой профессиональный праздник – День работников средств массовой информации. Есть точная дата – 28 июня, именно в этот день в 1991 году был принят Закон КазССР «О печати и других средствах массовой информации». То есть у нашего праздника еще «советские» корни.

За эти 33 года прошли разительные, поистине, революционные перемены. Появились интернет и соцсети. В мире не стало информационных границ, смею полагать, что исчезло понятие «интеллектуальная провинция».

Теперь перед читателем, зрителем, пользователем стоит ежедневная проблема: как не захлебнуться в этом обширном потоке информации? Как научиться отфильтровывать ненужное, анализировать, «включать мозги»?

День большинства жителей планеты начинается точно не с кофе, а с просмотра ленты новостей в интернете и соцсетях. Главное – не «залипнуть» в сетях…

А что происходит со СМИ? По большому счету, журналистика по-прежнему обеспечивает реализацию двух из основных прав и свобод человека. Первое – это право на получение достоверной информации. Второе – право иметь и открыто высказывать собственное мнение.

СМИ по-прежнему в забеге: кто первым выдаст ту или иную информацию… Здесь давняя конкуренция.

У еженедельника РАБАТ задачи остались прежними: мы информируем своих читателей о событиях в регионе, стране и мире. Журналисты газеты работают для тех, кто любит Шымкент, кому небезразлична судьба нашего южного региона и всего Казахстана. РАБАТ зациклен на полезности своих публикаций. Девиз газеты: «Народ имеет право знать!»

Несколько слов о журналистах РАБАТа. Повторюсь, это совестливые люди, профессионалы. Их тексты почти всегда имеют нравственный посыл, познавательную ценность и зачастую несомненные литературные достоинства.

Об их человеческих качествах, в том числе говорят их «родительские достижения». Итак, для читателей РАБАТа пишут мамы доктора биологических наук, начальника отдела реализации проектов одного из шымкентских филиалов столичной фирмы, директора интернет-магазина и отец дочери, построившей карьеру крутой домохозяйки, мамы двоих детей. Словом, люди, которые не только сами чего-то достигли в жизни, но и воспитали достойных граждан…

Совсем недавно Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал Закон

«О масс-медиа», в него вошли основные положения Законов «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании», которые признаются утратившими силу.

В законе есть ряд новых положений. Введено более широкое понятие «масс-медиа». Теперь это не только СМИ, но и интернет-ресурсы.

Предусмотрено создание Единой медиаплатформы. Установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов. Введено понятие «особый статус журналиста», предусматривающий защиту его прав и свобод, расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации, а также иные особые права, установленные Законом «О масс-медиа».

Установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде одного года со дня опубликования таких сведений в СМИ. И так далее.

Словом, интересного предостаточно.

Удачи вам, коллеги! Сегодня и на нашей улице праздник!

Фарида Шарафутдинова