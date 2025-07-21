Легковушка столкнулась с маневровым тепловозом в Шымкенте

На станции Шымкент водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движения, в результате чего допустил столкновение с маневровым тепловозом, сообщает пресс-служба АО «НК “Қазақстан темір жолы”.

«21 июля 2025 года в 07:30 на частном подъездном пути ТОО “Санжар” станции Шымкент водитель автомобиля марки BMW нарушил правила дорожного движения, спровоцировав дорожно-транспортное происшествие с участием маневрового тепловоза», — говорится в сообщении.

По данным КТЖ, жертв и пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются, материалы переданы в правоохранительные органы.

«КТЖ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах и вблизи путей», — заключили в компании.