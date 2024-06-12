В мажилисе рассмотрят законопроект об особом статусе Туркестана

В Туркестане обсудили вопрос о присвоении областному центру статуса исторической и духовной столицы.

Для этого в Туркестан приехали представители ответственного министерства и депутаты. Законопроект о присвоении особого статуса сейчас на рассмотрении мажилиса парламента.

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление о внесении на рассмотрение мажилиса парламента проекта закона «Об особом статусе города Туркестана». Законопроект разработан во исполнение поручения Главы государства, данного в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область.

Аким региона Дархан Сатыбалды встретился с депутатами мажилиса. Народные избранники поделились своим мнением о присвоении Туркестану статуса исторической и духовной столицы. Аким области отметил, что сейчас идет работа по восстановлению исторической части города, а эта инициатива придаст новый импульс развитию Туркестана.

«Туркестан является уникальным историческим местом. В перспективе мы планируем проводить здесь общие для тюркских стран мероприятия. Мы должны быть последовательны и готовы к этому. При поддержке Главы государства ведется работа по развитию нашего исторического города. Кроме того, разработан законопроект о присвоении Туркестану особого статуса. Думаю, эта инициатива придаст новый импульс его развитию. Нужно защищать памятники, сохранять архитектурный образец, развивать Туркестан как исторический город. Туристы, приезжающие сюда, должны узнавать историю, традиции, культуру казахского народа. Им интересна наша национальная самобытность, история. Законопроект позволит систематизировать работу в данном направлении», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Принятие закона позволит создать оптимальную систему управления, сохранения, поддержания целостности памятников и объектов историко-культурного значения города, в том числе находящихся на охранной территории мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави как объекта всемирного наследия. Также законопроект предусматривает сохранение и модернизацию культурного наследия, развитие традиционных ремёсел, развитие и продвижение Туркестана как туристического центра.

«Вопрос разработки и принятия законопроекта об особом статусе Туркестана был поставлен на особый контроль. Данный законопроект был внесен Министерством национальной экономики. Это первый законопроект, разработанный и представленный правительством на казахском языке. В этом есть историческое значение. Во-вторых, в разработке законопроекта непосредственно участвует и население, высказывая свои предложения. Мнения граждан выслушаны и учтены при разработке законопроекта. В частности, в этом году будут реализованы такие инициативы, как охрана памятников, развитие города», — говорит Унзила Шапак, депутат мажилиса парламента РК .

Для Президента страны приезд священный Туркестан имеет особое значение. Именно в этот древний город Касым-Жомарт Токаев и совершил свой первый визит в качестве Главы государства. Президент Казахстана подчеркнул особый статус и значение города для всей страны. Туркестан он назвал центром национальных ценностей и сакральным сердцем республики.

«Туркестан – наша гордость, колыбель тюркского мира, сакральное место, известное всему миру. Этот священный город занимает особое место в нашей истории. Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане – незыблемая опора нашей духовности. Поэтому мы должны уделять особое внимание Туркестану и этому региону в целом. Это, прежде всего, важная задача нашего правительства. Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

В целях сохранения для будущих поколений целостности, подлинности, ценности памятников археологии планируется создание соответствующего резервата. Охранная политика в отношении памятников, включённых в резерват, будет основана на постоянном инспектировании, опережающим уходе и использовании программ поддержки. В рамках законопроекта предусматривается передача дополнительных компетенций по вопросам предоставления права землепользования, осуществления туристской деятельности, формирования резервата памятников археологии города Туркестана и многое другое.

Одна из целей депутатов, которые посетили Туркестан, выслушать мнения местных жителей и учесть их при утверждении законопроекта.