В Шымкенте выбрали лучшие концепции кофеен для новой прогулочной зоны

В Шымкенте определены победители конкурса на лучшую концепцию кофейни в новой прогулочной зоне.

В рамках конкурса, организованного акиматом города для предпринимателей, были представлены 17 уникальных концепций кофейни, призванных стать новым украшением городской прогулочной зоны.

Концепции были подробно рассмотрены на заседании специально созданной комиссии, состоящей из 9 человек.

В ходе голосования были подведены итоги с учетом основных условий конкурса. В результате были определены две лучшие концепции, набравшие наибольшее количество голосов.

Первая концепция, представленная ТОО «S.V.U.group», предполагает создание кофейни в дендропарке имени А. Аскарова. Изюминкой проекта станет раздевалка для спортсменов, оформленная в стилистике железнодорожной станции, что позволит сохранить историческую атмосферу этого места. Данная концепция получила поддержку 7 членов комиссии.

Вторая концепция, разработанная ТОО «Milita group», предлагает использовать вагоны детского поезда в качестве кофейни на территории станции возле стадиона имени Кажымукана. Этот вариант завоевал 6 голосов членов комиссии.

Стоит отметить, что оба победителя конкурса обладают более чем 15-летним опытом работы в индустрии общественного питания. В настоящее время ведется оформление документов для передачи им указанных объектов в управление.

Реализация этих концепций позволит не только создать привлекательные и удобные места для отдыха жителей и гостей города, но и сохранить историческую ценность бывших станций детской железной дороги.

Обе кофейни станут не просто точками питания, но и настоящими арт-объектами, гармонично интегрированными в городскую среду.

Помимо этого, новые кофейни станут частью проекта по благоустройству прогулочной зоны, который призван сделать город еще более привлекательным и комфортным для жизни.

Ожидается, что уже в ближайшее время жители Шымкента смогут оценить новые кофейни и по достоинству оценить талант и креативность их создателей.