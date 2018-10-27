26 октября 2018 года дан старт международному архитектурному конкурсу: «TURKISTAN ARCHITECT AWARDS», направленному на разработку концепт-эскизов новых общественных и культурных объектов города Туркестан.

Конкурс организован по поручению Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан А. Мамина, с целью привлечения международных и отечественных архитекторов, которые возьмутся за разработку уникальных архитектурных решений, призванных дать импульс для развития духовно-культурного центра Казахстана.

Перед участниками конкурса стоит задача за месяц подготовить полноценные архитектурные эскизы по 15 проектам, в рамках которых участники должны не только обосновать архитектурную идею, но также поработать над назначением и наполнением объекта. То есть, лучшими будут работы, в которых будет уникальная архитектурная идея, впитавшая культуру древнего Туркестана, а также самые современные эффективные решения и технологии, направленных на создание комфортных условий для посетителей общественных и культурных объектов. Очень важно обеспечить туристическую привлекательность для новых объектов, благодаря которым Туркестан должен стать одним из самых посещаемых туристами городов во всей центральной Азии.

Конкурс «TURKISTAN ARCHITECT AWARDS» пройдет в один этап с 26 октября 2018 года до 25 ноября 2018 года. Объявление победителей состоится 1 декабря 2018 года. Участникам необходимо предоставить концепт-проект, согласно всем требованиям технического задания конкурса, для каждой категории объекта. Участники конкурса не будут стеснены особыми условиями и требованиями по планируемым объектам, то есть у каждого конкурсанта будет широкое поле для разработки и обоснования своих творческих идей.

Стоит отметить, что каждый победитель в своей номинации станет обладателем денежного приза, и получит возможность заключить эксклюзивный контракт на проектирование выигранного им проекта.

Конкурс предоставляет равные возможности для участия как опытных, так и молодых архитекторов, так же приветствуется участие архитектурных бюро. Техническое задание и условия участия в конкурсе размещены на сайте https://turkistan-awards.com/.

Пресс-служба акима Туркестанской области