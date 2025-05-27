Объявлен конкурс эскизов для цветочных киосков в Шымкенте

В Шымкенте объявлен конкурс на эскизные проекты торговых павильонов на Аллее цветов. Он направлен на поддержку малого бизнеса в сфере флористики.
К участию приглашаются предприниматели, зарегистрированные в Шымкенте. Принимаются проекты киосков и павильонов.
Необходимо предоставить:
– заявку,
– эскиз,
– бизнес-план,
– документы о регистрации.
Срок подачи: 26 мая – 4 июня.
Один участник может представить несколько проектов.
Локация: мкр Астана, Каратауский район
Контакты:
+7 701 555 24 10
+7 775 439 93 39
+7 (7252) 24-74-22, 24-74-35
Подробности и форма заявки по ссылке в Instagram.