Объявлен конкурс эскизов для цветочных киосков в Шымкенте

В Шымкенте объявлен конкурс на эскизные проекты торговых павильонов на Аллее цветов. Он направлен на поддержку малого бизнеса в сфере флористики.

К участию приглашаются предприниматели, зарегистрированные в Шымкенте. Принимаются проекты киосков и павильонов.

Необходимо предоставить:

– заявку,

– эскиз,

– бизнес-план,

– документы о регистрации.

Срок подачи: 26 мая – 4 июня.

Один участник может представить несколько проектов.

Локация: мкр Астана, Каратауский район

Контакты:

+7 701 555 24 10

+7 775 439 93 39

+7 (7252) 24-74-22, 24-74-35

Подробности и форма заявки по ссылке в Instagram.