В Туркестане обсудили генплан областного центра.

В акимате Туркестанской области глава региона Жансеит Туймебаев принял участие в обсужденип генерального плана города Туркестан. На совещании первый заместитель акима области Кайрат Нукенов доложил о ходе реализации проектов.

«В настоящее время проводится отбор работ, представленных на международный архитектурный конкурс «TURKISTAN ARCHITECTAWARDS», направленный на разработку концептов-эскизов новых социальных и культурных объектов, которые возведут в областном центре. В соответствии с поручением Главы государства, совместно с акиматами областей и представителями крупных компаний разработана Дорожная карта. Ведется работа по отводу земельных участков, где разместятся объекты», — подчеркнул К.Нукенов.

В свою очередь аким области отметил, что все работы должны быть выполнены качественно и своевременно.

«Регулярно докладывайте о ходе работ по каждому проекту. Все работы должны быть выполнены качественно и своевременно. Особое внимание следует уделять качеству и срокам строительства. Мы должны выполнить все поручения Главы государства по развитию города Туркестана», — сказал Ж.Туймебаев.

По итогам встречи акиму города, руководителям областного управления строительства, управления архитектуры и градостроительства и ответственным лицам были даны ряд конкретных поручений.

Пресс-служба акима Туркестанской области