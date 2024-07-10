10 вопросов про загар

Хотим мы того или нет, но летом наша кожа загорает. И для этого вовсе не обязательно лежать на пляже в купальнике. В нашем случае стоит просто выйти на улицу и провести там полчаса, как загар обязательно «прилипнет». Это свойство кожи – вырабатывать пигмент меланин под воздействием ультрафиолетовых лучей. А этих лучей летом у нас предостаточно.

На вопрос полезно ли активно загорать, большинство медиков ответит: скорее, нет, чем да. Но защищать кожу от солнца нужно обязательно. Мы собрали несколько вопросов, ответы на которые помогут сделать это правильно.

Что такое «правило тени»?

Такое понятие есть у художников и фотографов. Но в данном случае речь не о профессиональных секретах. «Правило тени» должны знать те, кто хочет безопасно загореть. Во всех рекомендациях сказано, что загорать можно утром и вечером, а с 11:00 до 16:00 лучше избегать прямого солнца. Утро и вечер – время, когда интенсивность УФ-лучей не так высока, как в середине дня. В это время суток солнце находится ниже на горизонте, то есть лучи проходят более длинный путь через атмосферу и имеют больше шансов рассеяться и поглотиться, снизив интенсивность вредного УФ-излучения.

Даже не глядя на часы, вы сможете понять, насколько вредным является солнце в данный момент времени. Если тень, которую вы отбрасываете, короткая (ниже вашего роста), то интенсивность ультрафиолета высокая, нужно уходить в укрытие. Если же тень длинная (такая же, как вы по росту или длиннее), значит, вы в безопасности.

Итак, «правило тени» гласит: чем короче ваша тень – тем губительнее воздействие ультрафиолета, чем она длиннее – тем меньше вреда для здоровья.

Правда ли, что любители загорать раньше стареют?

Такой риск есть. Дело в том, что при большом количестве ультрафиолета разрушается коллаген. А это вещество является своеобразным каркасом в среднем слое кожи. Когда ультрафиолетовые лучи попадают на кожу, в организме вырабатывается большое количество свободных радикалов, снижается количество антиоксидантов, что разрушает коллаген. Именно поэтому люди, живущие в южных странах, более склонны к раннему образованию глубоких морщин, ведь их кожа постоянно подвергается воздействию ультрафиолета.

Как получить загар без ожогов?

Если вы собрались загорать на отдыхе, следуйте нашим советам.

1. Постепенно увеличивайте время пребывания на солнце. Начните с коротких сессий загара, примерно 10-15 минут, и увеличивайте время на несколько минут каждый день или через несколько дней. Это поможет вашей коже приспособиться к солнечным лучам и уменьшит риск солнечных ожогов.

2. Используйте солнцезащитные средства с достаточным уровнем защиты. Наносите крем с SPF (фактором защиты от солнца) не менее 30 на всю открытую кожу за 15-30 минут до выхода на солнце. Обновляйте косметический продукт каждые два часа или после купания и потоотделения.

3. Избегайте загара во время пиковой интенсивности солнечного излучения. Лучше загорать утром или вечером, когда солнце находится ниже на горизонте и интенсивность УФ-лучей ниже.

4. Носите защитную одежду. Используйте легкую одежду с длинными рукавами, широкополые шляпы и солнцезащитные очки для защиты от прямых солнечных лучей.

5. Помните об увлажнении кожи. После загара наносите увлажняющий лосьон, чтобы предотвратить пересушивание кожи.

Какой SPF выбрать?

SPF – это фактор защиты от солнца. Значение SPF указывает на уровень защиты от солнечных ожогов, обеспечиваемый солнцезащитным средством. Выбирать средство нужно, ориентируясь на свой режим жизни и тип кожи.

Если вы большую часть дня находитесь в помещении и нечасто бываете на солнце, то можно использовать солнцезащитный крем или косметический продукт с SPF 15.

Если вы проводите много времени на открытом воздухе, особенно в периоды самой высокой активности солнца, нужен солнцезащитный крем SPF 30 или 50. Используйте его для длительного активного отдыха, долгих пеших прогулок, во время плавания, а также для работы на открытом воздухе.

Если кожа светлая или приходится находиться на улице в пик жары, то потребуется более высокий SPF – 50 и выше.

Какие текстуры солнцезащитных средств бывают?

Форматы солнцезащитных средств сегодня разнообразны: лосьоны, кремы, гели, мази, твердые стики и спреи.

Кремы лучше всего подходят для лица и сухой кожи тела.

Гели хороши для участков с волосами, например, мужская грудь.

Твердые стики хорошо использовать вокруг глаз и губ.

Спреи часто предпочитают родители, так как они легко наносятся на детскую кожу. Проблема использования спреев заключается в том, что определить, достаточно ли их нанесено, бывает трудно. При использовании солнцезащитного спрея обязательно распылите достаточное количество и вотрите его, чтобы обеспечить равномерное покрытие.

Если у вас склонная к акне, жирная или комбинированная кожа, то ищите средство в текстуре флюидов или лосьонов с отметкой «некомедогенная» или «не закупоривает поры».

Как правильно наносить солнцезащитный крем?

Наносите солнцезащитный крем на сухую кожу за 15 минут до выхода на улицу. Сначала нанесите столько крема, сколько может впитать ваша кожа. Через несколько минут повторите процедуру. Это самый простой способ получить уровень защиты, заявленный на этикетке. В идеале нужно наносить крем каждые два часа, а также после купания или потоотделения.

Можно ли использовать солнцезащитный крем, купленный прошлым летом?

Имейте в виду:

* по стандартам, солнцезащитные кремы должны сохранять свою первоначальную эффективность не менее трех лет;

* некоторые солнцезащитные кремы имеют срок годности, если срок годности истек, то его следует выбросить;

* если вы покупаете солнцезащитный крем, у которого не указан срок годности, то напишите дату покупки солнцезащитного крема на упаковке, так вы будете знать, когда его выбросить;

* любые очевидные изменения в цвете или консистенции продукта означают, что пришло время приобрести новый.

Что такое водонепроницаемый солнцезащитный крем?

На самом деле такого понятия, как водонепроницаемый солнцезащитный крем, не существует: пот и вода все равно смывают его с кожи. В этом контексте используется другое определение – «водостойкий». Оно означает, что крем остается эффективным в течение 40 минут во время нахождения в воде. После этого нужно повторно нанести крем на кожу. Прежде чем средство получит знак водостойкости, оно должно пройти тестирование.

Отметка «очень водостойкий» на бутылке означает, что солнцезащитный крем остается эффективным в течение 80 минут в воде. После этого его нужно нанести повторно.

Даже если при использовании водостойкого солнцезащитного крема кожа остается сухой, нужно повторно наносить солнцезащитный крем каждые два часа.

Что означают разные маркировки?

Спорт/Sport

Слово «спорт» на солнцезащитном креме обычно означает, что он будет оставаться на влажной коже в течение 40 или 80 минут. Чтобы убедиться в этом, проверьте этикетку. На ней могут быть отметки «водонепроницаемый» или «очень водонепроницаемый».

Ребенок/Дети/Baby/Children

Когда вы видите слово «ребенок» на солнцезащитном креме, это означает, что крем содержит только диоксид титана и оксид цинка. Эти ингредиенты с меньшей вероятностью будут раздражать чувствительную кожу ребенка.

Чувствительная кожа/Sensitive skin/Intolerant skin

Если на этикетке солнцезащитного крема написано «чувствительная кожа», то это часто означает, что солнцезащитный крем:

* содержит один или два активных ингредиента – диоксид титана и оксид цинка;

* в его составе отсутствуют ароматизаторы, масла или активные ингредиенты, содержащиеся в химических солнцезащитных кремах, которые могут раздражать чувствительную кожу.

Какие дополнительные компоненты солнцезащитного крема благотворно влияют на кожу?

Следующие компоненты помогают коже удерживать влагу и оказывают антиоксидантный эффект:

* гиалуроновая кислота;

* противовоспалительный антиоксидант ниацинамид;

* церамиды;

* витамин Е.

Яна Котт