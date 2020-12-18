Мощная магнитная буря в конце декабря оставит нас на несколько дней без света и интернета. Правда ли это?

Серия вспышек на Солнце с 17 по 22 декабря может привести к самой мощной за 300 лет магнитной буре, в результате которой население Земли может на несколько дней остаться без электричества и средств связи. Действительно ли это реально?

Что обещают нам в ближайшие дни

В последние дни в интернете прошла волна публикаций о самой мощной за последние 300 лет магнитной буре, которая может вызвать катастрофические последствия для человечества. Пишут, что мир буквально погрузится во тьму, так как на несколько дней мы можем остаться без средств связи и электричества. Зато на небе будет наблюдаться множество вспышек, а яркое северное сияние смогут увидеть жители многих стран. «Эксперты» рекомендуют не паниковать, а запастись заранее свечами.

В качестве первоисточника этой информации называют серьезную организацию – американское космическое агентство NASA, а именно заявление главы ведомства Чарльза Бодена, который предупредил о серии вспышек на Солнце и грозящих землянам последствиях.

Правда господин Боден просто попросил соотечественников быть бдительными, так из-за магнитных бурь возможно увеличение числа ураганов и землетрясений, а также более частые сбои в работе электроники. А журналисты быстро разнесли эту новость, адаптировав ее под запросы пользователей. Так появились публикации о мини-апокалипсисе конца декабря, об окончании 2020 года во мраке и прочие заголовки, цепляющие внимание.

Что ждет нас на самом деле

По прогнозам специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, последняя магнитная буря 2020 года случится 19 декабря. Геомагнитный фон начнет повышаться 18-го числа, в этот день магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а через день произойдет настоящая магнитная буря. Правда, она будет не очень сильная и повлияет лишь на самочувствие метеозависимых людей, людей, страдающих от хронических заболеваний и персонажей с хрупкой нервной системой. Возможны также незначительные помехи в работе электронного оборудования.

21 декабря действительно будет самый темный день в году, вернее, самый короткийй — ведь это время зимнего солнцестояния. Так что свечи вам понадобятся разве что для создания романтического настроения. А с 23 декабря световой день начнет постепенно прибавляться.

Что делать и чего не делать во время магнитной бури:

Людям, которые плохо реагируют даже на слабые вспышки геомагнитной активности, рекомендуется:

1. Не забывать принимать все прописанные вам необходимые лекарства.

2. Не нервничать, не вступать в конфликты, не заниматься делами, которые вызывают негативные эмоции.

3. Не переработать физически. Серьезный спорт отложите на пару дней, а вот легкая зарядка будет кстати.

4. Не пить алкоголь и энергетики, ограничить кофе и прочие возбуждающие напитки. Травяные сборы, некрепкий зеленый чай, витаминные морсы — вот ваш выбор. И много чистой воды!

5. Больше гулять на свежем воздухе или хорошо проветривать квартиру.

6. Ограничить тяжелую и вредную пищу — фастфуд, соленое, копченое, жареное, маринованное, жирное, сладкое. Больше легких блюд, овощей и фруктов!

7. Хорошо высыпаться. Полноценный сон в эти дни важен, как никогда.

Источник:gastronom.ru