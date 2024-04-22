«Единственной мыслью было спасти людей»: спасатели из Шымкента

Шымкентский аварийно-спасательный отряд, отправившийся на помощь пострадавшим от наводнения в Акмолинской области, вернулся в родную часть.

Около месяца назад 40 спасателей отправились в северный регион и уложили более 20 тысяч мешков для укрепления водных каналов. Сотрудники ДЧС, которые отлично выполнили свой долг, рассказывают: работали 24 на 7, без сна и отдыха, эвакуировали, спасали людей, укрепляли каналы.

Алиби Каденов, заместитель начальника аварийно-пожарной службы ДЧС г. Шымкента:

«Поставленная перед нами задача — укрепить плотину в 4 районах и 10 сёлах, особенно в местах пересечения с рекой Есил. Кроме того, мы укрепили каналы мешками с песком, защитили сельские дома, эвакуировали граждан в безопасную зону, а также защитили 2 стратегических участка. Конечно, работа была не легкой. Но ребята старались».

В Акмолинской области, где работали шымкентские спасатели, уже миновала угроза паводка. Об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, благодаря слаженной совместной работе специалистов, предотвращено подтопление двух тысяч жилых домов в 95 населенных пунктах, минимизирован ущерб пострадавшим от паводков. Один из тех спасателей, кто работал в зоне бедствия Усен Рахматуллаев говорит: благодарность местных жителей придавала ему сил.

Усен Рахматуллаев, сотрудник аварийно-пожарной службы ДЧС г. Шымкента:

«В селе Ярославка, подросток 2009 года рождения, страдает сахарным диабетом. Из-за того, что у него закончился инсулин, нужно было перевести его на другой берег. Там 3 км дорог находятся под водой. Мы вывезли его на лодке и передали сотрудникам администрации. Его благодарность была бесконечной. Он открыто выражал свои неподдельные эмоции. Некоторые жители даже плакали»

Спасателей встречали торжественно, с почетом — их семьи, родные и коллеги. Глава департамента по ЧС Шымкента выразил благодарность тем, кто круглосуточно боролся с наводнениями и очистил зону бедствия от ста тысяч кубометров воды.

Куанар Базарбаев, начальник ДЧС г. Шымкента:

«Вы съездили и проделали большую работу в Акмолинской области. Я вам очень благодарен. Давайте всегда служить честно, спасибо».

Аким Акмолинской области также поблагодарил всех участников проводивших аварийно-спасательные работы и отметил, что совместные усилия помогли преодолеть сложный период. Вернувшиеся в Шымкент сотрудники ДЧС возобновят работу после трехдневного отпуска.