Байдибекский район: взгляд изнутри

Быть активным — значит быть здоровым. Именно так считают в центре долголетия, который расположен в Шаяне — районном центре Байдибекском районе. Здесь созданы все условия для того, чтобы люди старшего поколения могли вести насыщенную, полноценную и, главное, активную жизнь.

Для пожилых жителей организован не только досуг, но и целый комплекс оздоровительных мероприятий. В центре работают спортивные зоны, где можно заниматься фитнесом, поддерживать физическую форму и укреплять здоровье под наблюдением специалистов.

Для любителей спокойного отдыха предусмотрены бильярд и шахматы — они помогают поддерживать координацию, внимание и просто поднимают настроение.

Главная цель центра — не только занять свободное время, но и создать атмосферу общения, поддержки и вовлечённости, чтобы бабушки и дедушки чувствовали себя нужными и активными членами общества.

Динара Молдабекова, специалист центра активного долголетия: «Участники кружка рукоделия с увлечением создают изделия своими руками — от декоративных безделиц до практичных вещей. Все работы бережно оформлены и выставлены на демонстрационной полке, где каждый посетитель может увидеть результаты труда и творчества рукодельников. Такие занятия не только поддерживают мелкую моторику и творческое мышление, но и объединяют людей, даря им возможность общаться, делиться опытом».