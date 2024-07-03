К ответственности привлекут туркестанцев, которые загрязняют окружающую среду

На территории Туркестанской области продолжаются работы по уборке и благоустройству в рамках акции «Таза Казахстан».

Правоохранители также накладывают дисциплинарные меры в отношении граждан, которые загрязняют окружающую среду. Ход работ находится под строгим контролем акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды.

В Туркестанской области борются с теми, что загрязняет окружающую среду. Еженедельно, местные госорганы отчитываются о проделанной работе в рамках экоакции «Таза Қазақстан». На аппаратном совещании с участием акима области Дархана Сатыбалды, первый заместитель акима области Зулпыхар Жолдасов доложил о проделанной работе в регионе в рамках данной акции, за последнюю неделю.

«В 807 населенных пунктах Туркестанской области субботники проводятся в соответствии с установленным графиком. За прошедшую неделю проведены работы по санитарной очистке в 64 населенных пунктах. В субботникам приняли участие больше 181 тысячи жителей, с привлечением 132 единиц техники. Всего было вывезено 717 тонн мусора. В результате было очищено почти 200 километров внутрипоселковых улиц, также очищена территория возле государственных учреждений — их 179 и возле 410 объектов предпринимательства»,— говорит Зулфухар Жолдасов, первый заместитель акима Туркестанской области .

Участники субботника белили деревья и убирали сухие ветки. Привели в порядок и покрасили 96 остановок. Глава области поручил обеспечить бесперебойную работу по благоустройству, озеленению и уборке региона.

«В рамках акции ведется непрерывная работа по благоустройству, озеленению, санитарной очистке, вывозу мусора и содержанию полигонов. Необходимо усилить пропагандистскую работу по соблюдению чистоты», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области .

Президент Казахстана поручил проводить акцию «Таза Казахстан» на постоянной основе. Касым-Жомарт Токаев заострил внимание на том, что нужно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать принципы бережного отношения к природе.

«По моей инициативе в стране проходит общенациональная кампания «Таза Қазақстан». Предупреждаю, это вовсе не разовая акция: нам нужно постоянно уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех регионах. Если каждый из нас будет вносить вклад в общее благо, то наша страна станет только лучше. Мы должны привести наши города и поселки в надлежащее состояние. Каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочее не должны остаться без внимания акимов и общественности. Граждане должны проявить высокую активность, ведь речь идет о здоровой и привлекательной среде обитания. С вандалами будем поступать по закону», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

В Туркестанской области правоохранительными органами уже усилена работа по выявлению граждан, которые загрязняют окружающую среду. С начала года статью «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, уничтожение и повреждение зеленых насаждений» нарушили 4 728 человек.

Вынесли 4 175 предупреждений, 147 — получили административные штрафы. По статье «Загрязнение мест общего пользования» в отношении 12 тысяч нарушителей выписали административные протоколы и наложены штрафы в размере 171-го млн-на тенге.