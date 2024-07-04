Как продвигается строительство ТЭЦ в Кентау

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поручил подрядчикам с особой ответственностью отнестись к реконструкции ТЭЦ в Кентау.

Он обязал завершить все работы в соответствии с утвержденным графиком. Глава региона посетил теплоэнергоцентр и провел совещание с подрядчиками и руководителями ответственных управлений.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды проинспектировал работу теплоэнергоцентра в Кентау. Глава региона заслушал отчеты подрядчиков и дал соответствующие поручения.

В ходе совещания обсудили проделанную работу и недочеты, которые следует исправить, а также наметили планы на будущее.

В совещании приняли участие прокурор Туркестанской области, начальник департамента Комитета национальной безопасности, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции, руководитель департамента экономических расследований и другие ответственные руководители департаментов и управлений. Аким Туркестанской области дал поручение подрядчику ускорить темпы и строго следовать графику.

«Мы регулярно собираемся и следим за ходом ремонта Теплоэнергоцентра в Кентау. Есть договор, где все указано. Вы должны работать в соответствии с этим соглашением и своевременно и качественно выполнять свои обязанности. Есть ли проблема с финансированием? Нет. Никаких препятствий со стороны заказчика, административных, правоохранительных, проверяющих органов. Все в ваших руках. Закончите работу в срок. Увеличите количество квалифицированных специалистов и рабочих и завершите строительство котельных», -говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Президент страны поручил провести глубокую модернизацию инженерной инфраструктуры по всей стране, чтобы не допустить аварий на теплоэнергоцентрах.

К новому отопительному сезону на ТЭЦ в Кентау будут установлены четыре одинаковых котла. Еще два — будут капитально отремонтированы. Сейчас приводят в порядок котлы, турбины и другое вспомогательное оборудование. Будут модернизированы цеха по транспортировке топлива. Тысячи запасных частей будут заменены или отремонтированы.

Кентауская ТЭЦ обеспечивает теплом более 14 тысяч абонентов. Это 347 многоэтажных домов, 106 бюджетных учреждений, 401-ин коммерческий объект и 2 229 домов частного сектора. Генерация электроэнергии на ТЭЦ, имеющей 90-летнюю историю, не удовлетворяет потребности даже самого объекта. В целях контроля и своевременного реагирования на проблемные вопросы, штаб с участием акима региона проводится 2 раза в неделю.