Почти гектар земли в престижном районе Шымкента вернули через суд

Около одного гектара земли стоимостью 46 миллионов тенге вернули в Шымкенте в государственную собственность.

Об этом сообщили в департаменте по управлению земельными ресурсами. Участок находится в престижном районе Шымкента — между русским драмтеатром и технопарком. Данная территория, согласно генплану, расположена в зоне земель общего пользования.

Эта история началась 12 лет назад. Тогда акимат Шымкента передал землю в частную собственность, а в 2014 году эта территория была переоформлена на компанию ТОО «REAL PACK». В департаменте считают, что землю предоставили с грубейшими нарушениями закона. Поэтому в дело вмешались прокуроры, сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами и обратились в суд.

По решению представителей Фемиды первой инстанции, исковые требования специалистов были удовлетворены, но ТОО «REAL PACK» решило обжаловать решение суда в апелляции.

Дархан Мухамедиев, руководитель отдела правового обеспечения департамента по управлению земельными ресурсами г. Шымкента:

«Департаментом по управлению земельными ресурсами города Шымкент установлено, что на основании договора приватизации 10.05.2011 акиматом города Шымкента вынесено постановление за номером 521 об предоставление К.Турдыбекову земельного участка общей площадью 0,9326 га на правах возмездного долгосрочного землепользования сроком. 13.08.2011 году на основании договора купли –продажи между К.Турдыбековым и ТОО «Отау Транс Сервис и К» земельный участок переоформлен на ТОО «Отау Транс Сервис и К» (позже переименован на ТОО «Биік белес»). Постановлением акимата города Шымкент за №121 от 01.02.2012 года земельный участок предоставлен в частную сосбтвенность. 25.07.2014 году на основании договора купли продажи земельный участок переоформлен на ТОО «REAL PACK». Однако, согласно Генеральному плану города Шымкент утвержденного постановлением Правительством Республики Казахстан земельный участок расположен в зоне общего пользования, то есть парков и скверов».

За эти годы на территории возле шымкентского Арбата предприниматель успел не только заложить фундамент, но и возвести несколько этажей. Согласно паспорту объекта, через год должно было состояться открытие торгово-развлекательного центра. Подлежит ли строение сносу, решит суд. Для этого сотрудники ГАСКа должны провести экспертизу.