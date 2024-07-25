Семья Сыдыковых будет представлять Шымкент в финале «Мерейлі отбасы»

Определился победитель национального конкурса «Мерейлі отбасы» в Шымкенте. Династия Сыдыковых, проживающая в Каратауском районе, стала лучшей семьей мегаполиса. Теперь они будут отстаивать звание «Лучшая семья Казахстана» в республиканском конкурсе.

Анарбай и Айсана воспитали 8 детей, 26 внуков и 8 правнуков. Это их главное богатство. Семейные ценности в этой семье прививают наравне с самообразованием, искусством и непременными знаниями традиций казахского народа.

В прошлом году в городском конкурсе победила семья Болатбека Бейсбекова. Сегодня он в составе жюри — оценивает кандидатов. Глава семьи ремесленников говорит, что при отборе участников уделяет особое внимание популяризации национальных традиций.

Болатбек Бейсбеков, победитель национального конкурса «Мерейлі отбасы-2023»: «В искусстве предков есть вся ценность, воспитание. Мой успех заключается в том, что я занимаюсь этим искусством. У нас в семье 7 профессиональных художников, вместе с внуками мы занимаемся рукоделием. Чтить традиции учили нас с детства. Вы заметили, за дастарханом не дают бата. Я считаю там нет ценностей. Бата — это пожелание благополучия. Отмечаю многодетные семьи. Стараюсь оценивать по справедливости».

В отборе на республиканский тур конкурса приняли участие 20 кандидатов из всех 5 районов Шымкента. Образцовые семьи оценивали по 10 критериям.

Айгерим Джумакулова, и.о. руководителя управления внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента: «Один из них — передача традиций и обычаев из поколения в поколение. Учитываются образованность, воспитание и творческий потенциал детей. Не секрет, что за этими успехами стоит огромный труд родителей. Смотрим и на общественную активность».

Победителю конкурса вручат денежный приз в размере одного миллиона тенге. Остальным участникам — телевизор. Награждение запланировано на август. А в День семьи, династия Сыдыковых примет участие в республиканском конкурсе, который пройдет в Астане.