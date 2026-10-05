Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Шесть семей вышли в финал спортивного квеста в Шымкенте

Шесть семей вышли в финал спортивного квеста в Шымкенте

-
Редактор Юлия Машковская
-
0
Фото пресс-службы акимата Шымкента

В дендрологическом парке имени А. Аскарова в Шымкенте прошёл традиционный спортивный квест «Мекен счастья», организованный при поддержке акимата города и по инициативе управления по вопросам молодёжной политики.

В этом году заявки на участие подали около 30 семей. Сначала они прошли четырёхдневный онлайн-марафон, во время которого представляли свои семьи, выполняли задания, связанные с добрыми делами, участвовали в совместных активностях и готовили творческие видеоролики.

По итогам предварительных этапов в финал вышли шесть семей. В заключительном этапе участники выполняли спортивные и логические задания. При оценке учитывались не только скорость и ловкость, но и сплочённость, взаимная поддержка и умение работать в команде.

Организаторы отмечают, что главная цель проекта — популяризация семейных ценностей, укрепление отношений между родителями и детьми, продвижение здорового образа жизни и создание возможностей для совместного досуга.

По итогам квеста победителям и призёрам вручили ценные подарки. Для участников также организовали концертную программу с музыкальными и танцевальными номерами.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.