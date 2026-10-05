Шесть семей вышли в финал спортивного квеста в Шымкенте

В дендрологическом парке имени А. Аскарова в Шымкенте прошёл традиционный спортивный квест «Мекен счастья», организованный при поддержке акимата города и по инициативе управления по вопросам молодёжной политики.

В этом году заявки на участие подали около 30 семей. Сначала они прошли четырёхдневный онлайн-марафон, во время которого представляли свои семьи, выполняли задания, связанные с добрыми делами, участвовали в совместных активностях и готовили творческие видеоролики.

По итогам предварительных этапов в финал вышли шесть семей. В заключительном этапе участники выполняли спортивные и логические задания. При оценке учитывались не только скорость и ловкость, но и сплочённость, взаимная поддержка и умение работать в команде.

Организаторы отмечают, что главная цель проекта — популяризация семейных ценностей, укрепление отношений между родителями и детьми, продвижение здорового образа жизни и создание возможностей для совместного досуга.

По итогам квеста победителям и призёрам вручили ценные подарки. Для участников также организовали концертную программу с музыкальными и танцевальными номерами.