Шымкентские врачи восстанавливают слух детям: новая операция в городской больнице

ЛОР-врачи шымкентской городской детской больницы теперь проводят операцию по тимпанопластике, восстанавливая перфорированную барабанную перепонку у детей.

В процессе этой операции используются волокна височной мышцы пациента, которые накладываются на ушную раковину. Это позволяет устранить отток гноя из уха, улучшить слух и качество жизни пациента.

Эту уникальную операцию проводит ЛОР-врач Нурсултан Абен.

Время проведения операции составляет около 1,5 часов и проходит под полной анестезией.

На сегодняшний день квалифицированные специалисты отделения оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии успешно прооперировали трех детей.

Финансирование сложной операции осуществляется за счет обязательного социального медицинского страхования.

Недавно операция тимпанопластики была проведена 7-летнему ребенку.

Ранее подобные операции проводились только в медицинских учреждениях Алматы и Астаны.

Родители пациентки признаются, что не стали ждать долгой очереди и выбрали шымкентскую городскую детскую больницу, где специалисты уже доказали свою высокую квалификацию и профессионализм.

Введение подобных операций в Шымкенте существенно облегчает доступ к высококачественной медицинской помощи для жителей города и прилегающих районов.

Теперь родители не нуждаются в длительных поездках в другие города, чтобы обеспечить своим детям необходимое лечение. Это также сокращает время ожидания и позволяет быстрее начать процесс восстановления.

Нурсултан Абен и его команда работают над тем, чтобы операция тимпанопластики стала доступной для большего числа детей, нуждающихся в этом виде лечения.

В планах — увеличение числа операций и расширение возможностей отделения для оказания помощи еще большему количеству маленьких пациентов.

Шымкентская городская детская больница продолжает развивать свои медицинские технологии и повышать квалификацию врачей, чтобы предоставить детям города и области лучшее медицинское обслуживание.

Тимпанопластика — это лишь одно из направлений, в котором больница добивается успехов, стремясь к совершенствованию и внедрению новых методов лечения.

Доступность таких операций на местном уровне является важным шагом в развитии здравоохранения Шымкента, и мы надеемся, что подобные инициативы будут продолжаться, предоставляя детям шанс на здоровую и полноценную жизнь.