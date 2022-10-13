Собственное ЛОР-отделение открыли в детской клинической больнице Шымкента

Теперь в отделении, открытом в сентябре этого года, можно получить все необходимое стационарное лечение.

За небольшой срок врачи уже успели вылечить 60 пациентов. Сейчас отоларингология оснащена 20 койками. Врачи проводят диагностику заболеваний уха, горла и носа.

Улан Талипбекулы, заведующий оториноларингологическим отделением городской клинической детской больницы г.Шымкента:

«В нашем ЛОР-отделении лечат всех пациентов по всему городу. У нас в отделении есть все необходимое, начиная от оборудования, заканчивая хорошими специалистами. Мы оказываем качественную медицинскую помощь для детей»

По словам врачей, большинство пациентов с заболеваниями уха и носа нуждаются в хирургическом вмешательстве. Раньше пациентов на лечение отправляли в Астану и Алматы. Сейчас же в новом ЛОР-отделении шымкентские хирурги самостоятельно проводят операции от простых до самых сложных. Так за последний месяц медики успели прооперировать 90 процентов пациентов.

Ерубай Максат, врач городской клинической детской больницы г.Шымкента:

«Мы в больнице проводим операции республиканского уровня. Мы выполняем много видов операций. В частности, мы выполняем септопластику, вазотомию, конхотомию, хирургию носовой оболочки, репозицию носовой кости, ринопластику, эндоскопическую хирургию, хирургию заболеваний уха и другие сложные операции».

К слову, в больнице есть все необходимое оборудование для своевременной диагностики и лечения заболеваний уха и носа. В ЛОР-отделении врачи принимают срочных и плановых пациентов.