Справочник полезных телефонов Шымкента (актуально на 2 полугодие 2024 года).

Акимат города Шымкента

Аким города

СЫЗДЫКБЕКОВ Габит Абдимажитович

телефон 8 (7252) 24-70-01

е-mail: akimat@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

АСЫЛОВ Куаныш Жумабекович,

первый заместитель акима города Шымкента

телефон 8 (7252) 24-70-05

е-mail: k.asylov@shymkent.gov.kz

КАРИМОВ Айдын Мейрамбекович,

заместитель акима города Шымкента

телефон 8 (7252) 24-70-13

е-mail: a.karimov@shymkent.gov.kz

ҚҰРАНБЕК Сәрсен Абайұлы,

заместитель акима города Шымкента

телефон 8 (7252) 24-70-31

е-mail: s.kuranbek@shymkent.gov.kz

Руководитель аппарата акима города Шымкента

СЕЙТЕНОВ Ержан Иргебаевич

телефон 8 (7252) 24-70-18

е-mail: e.seitenov@shymkent.gov.kz

Уполномоченный по этике

Уполномоченный по этике – госслужащий, осуществляющий деятельность по обеспечению соблюдения норм этики и профилактики нарушений законодательства о госслужбе, противодействий коррупции и Этического кодекса госслужащих РК, а также консультирующий в пределах своих функций госслужащих и граждан.

АКИШЕВ Муратжан Омарбекович

телефон 8 (7252) 24-70-50

е-mail: m.akishev@shymkent.gov.kz

АКИМАТЫ РАЙОНОВ ГОРОДА

Аким района Туран г. Шымкента

АШИРБЕКОВ Берик Айдарович

телефон 8 (7252) 77-49-34, 77-84-07 (канцелярия)

е-mail: b.ashirbekov@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, ул. Байтулы баба, 12 а

Аким Каратауского района г. Шымкента

МУЛКЕМАНОВ Ракымберды Жанысбекович.

телефоны: 8 (7252) 77-45-64 (приемная), 77-45-22

е-mail: r.mulkemanov@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, мкр. «Нурсат», пр. Байдибек би, 60

Аким Енбекшинского района г. Шымкента

ЕСІЛБЕК Досбол Күздікбайұлы

телефоны: 8 (7252) 43-31-98 (приемная), 43-30-05 (канцелярия)

е-mail: d.esilbek@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, ул. Толстого, 119

Аким Аль-Фарабийского района г. Шымкента

МЫҢБАЕВ Рашид Мамытұлы

телефоны: 8 (7252) 54-58-46, 53-04-40 (приемная)

е-mail: r.mynbaev@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, ул. Тыныбаева, 49

Аким Абайского района г. Шымкента

Султанхан Шакир

телефоны: 8 (7252) 53-03-16 (приемная), 53-03-20, 39-02-00 (телефон доверия)

е-mail: d.daurenbekov@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Тауке хана, 3

УПРАВЛЕНИЯ АКИМАТА ГОРОДА

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента

руководитель управления: Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович

телефон 8 (7252) 24-75-17

е-mail: r.ibragimov@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, Каратауский район, пр. Назарбаева, 10

Управление туризма, внешних связей и креативной индустрии г. Шымкента

руководитель управления: Адильханов Бексултан Ержанович

телефон 8 (7252) 24-74-45

е-mail: b.adilkhanov@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

Управление строительства г. Шымкента

руководитель: Таджибаев Олжас Пердебаевич

телефоны: 8 (7252) 24-74-76 (канцелярия), 24-75-59 (приемная)

е-mail: o.tadzhibaev@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

Управление здравоохранения г. Шымкента

руководитель: Асылбеков Нурлыбек Абибуллаевич

телефон 8 (7252) 56-23-13

е-mail: n.asylbekov@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Республики, 12 а.

телефоны: 8 (7252) 56-23-11 (канцелярия), 56-23-13 (приемная)

е-mail: shymzdrav@shymkent.gov.kz

Instagram: https://www.instagram.com/gorzdravshymkent/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009066549312&mibextid=LQQJ4d

Управление мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

г. Шымкента

руководитель: Бекбауов Кайрат Аманович

телефоны: 8 (7252) 24-73-89, 24-73-89 (канцелярия)

е-mail: k.bekbauov@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

Управление по делам религий г. Шымкента

руководитель: Унербаев Бахтияр Алтаевич

телефон 8 (7252) 24-74-39

е-mail: b.onerbaev@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

Управление государственных закупок г. Шымкента

руководитель: Абаев Алмас Емельтаевич

телефон 8 (7252) 24-75-62 (канцелярия)

е-mail: a.abaev@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

Управление финансов г. Шымкента

руководитель: Бактыбаев Руслан Бакытбекович

телефоны: 8 (7252) 24-75-30, 24-75-32 (приемная)

е-mail: r.baktybaev@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

Управление культуры, развития языков и архивов г. Шымкента

руководитель: Орынтаев Бауыржан Орынбасарович

телефон 8 (7252) 77-63-45

е-mail: b.oryntaev@shymkent.gov.kz,

madeniet@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10/2

Управление контроля и качества городской среды г. Шымкента

руководитель: Керимжанов Мерлан Абдрахманулы

телефоны: 8 (7252) 24-74-02 (приемная), 24-75-03 (канцелярия)

адрес: г. Шымкент, проспект Н. Назарбаева, 10.

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента

руководитель: Азимбердиев Биржан Канатович

телефон 8 (7252) 24-74-31, 24-74-34 (канцелярия), 24-74-33 (приемная)

е-mail: b.azimberdiev@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

Управление жилья г. Шымкента

руководитель: Исламов Азат Рахимбердиевич

телефоны: 8 (7252) 56-62-90 (приемная), 56-62-86, 39-59-10 (канцелярия)

е-mail: a.islamov@shymkent.gov.kz, turgyn.ui-shymkent@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Республики, 12 а

Управление государственной инспекции труда г. Шымкента

руководитель: Калжанов Бауыржан Ахметалиевич

телефоны: 8 (7252) 27-38-42, 77-40-73

е-mail: B.Kalzhanov@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, ул. Байтерекова, 89

Управление физической культуры и спорта г. Шымкента

руководитель: Мыктыбеков Маратбек Саменбекулы

телефоны: 8 (7252) 36-51-01 (приемная), 36-51-03 (канцелярия)

е-mail: m.maratbekmyktybekov@gmail.com, s.shymkentsport@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, ул. Мадели кожа, 1 а

Управление цифровизации г. Шымкента

руководитель: Кемелов Мухит Абуталипович

телефоны: 8 (7252) 24-75-50 (приемная), 24-75-73 (канцелярия), 24-74-62 (справочная)

е-mail: m.kemelov@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента

руководитель: Жунусбеков Нурбол Абдирахманович

телефоны: 8 (7252) 39-44-27 (внутренний 103, приемная), 39-44-04 (канцелярия)

е-mail: n.zhunusbekov@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Шаяхметова, 39

Управление энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента

руководитель: Мендикулов Рзабек Балтабекович

телефоны: 8 (7252) 39-31-80, 39-31-95 (канцелярия)

е-mail: r.mendikulov@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Орынбаева, 33/2

Управление экономики и бюджетного планирования г. Шымкента

руководитель: Ескараев Ерлан Бастарович

телефон 8 (7252) 24-75-02 (канцелярия)

е-mail: e.eskaraev@shymkent.gov.kz, b.ekonomika@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

Управление сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента

руководитель: Мекамбаев Талгат Тойлибаевич

телефоны: 8 (7252) 24-74-11, 24-74-17 (канцелярия), 24-74-78 (приемная)

е-mail: t.mekambaev@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

Управление развития комфортной городской среды г. Шымкента

руководитель: Оңғар Әбілқайыр Бақытқалиұлы

телефоны: 8 (7252) 24-75-66, 24-75-10

е-mail: a.ongar@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

Управление образования г. Шымкента

руководитель: Шамшиева Нургуль Акылбековна

е-mail: n.shamshieva@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, ул. Тыныбаева, 49

Телефоны: 8 (7252) 53-00-47, 53-93-15 (канцелярия), 53-00-52 (call-центр), 8-707-904-0495, 8-701-361-3713 (дошкольное образование), 8-775-000-8509 (среднее общее образование), 8-707-522-0020 (техническое и профессиональное образование), 8-702-432-9229 (отдел опеки и попечительства).

Рабочий график: понедельник-пятница с 9:00 до 19:00, обед с 13:00 до 15:00, выходные дни – суббота и воскресенье

e-mail: goo_shymkent2006@mail.kz

Управление занятости и социальной защиты г. Шымкента

руководитель: Утебаева Жанат Умирсейтовна

телефоны: 8 (7252) 77-11-03 (приемная и call-center), 27-71-30 (канцелярия)

е-mail: zha.utebaeva@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, ул. Байтерекова, 89

Управление внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента

и.о. руководителя управления: Джумакулова Айгерим Абдиохаповна

телефоны: 8 (7252) 24-74-88, 24-74-75

е-mail: a.dzhumakulova@shymkent.gov.kz

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

МАСЛИХАТ ГОРОДА ШЫМКЕНТА

Председатель маслихата города Шымкента

НАРЫМБЕТОВ Бахадыр Мадалиевич

телефон 8 (7252) 24-74-00

е-mail: maslihat_shm@mail.ru

адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10

КОММУНАЛКА

Вода

Центральная диспетчерская служба ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» – 8-708-110-2121 (WatsАpp), 8 (7252) 321-274

Горячая линия службы по работе с населением ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» – 8 (7252) 321-275

Отдел по связям с общественностью ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» – 8-705-758-1111 (WhatsApp), е-mail: info@wrm.kz, kense@wrm.kz, smi@wrm.kz.

Адреса и телефоны дилерских участков можно узнать на официальном сайте ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» – wrm.kz (рубрика «Потребителю» – «Визитная карточка»).

ТОО «Водомер» – поверка и замена индивидуального прибора учета воды. Заявки на установку, замену, ремонт, поверку и опломбировку приборов учета воды нужно оставлять по телефонам: 8 (7252) 37-33-62, 37-54-57, 37-50-87, 8-771-147-24-08,

8-775-326-63-02.

ТОО «Водомер» находится по адресу: г. Шымкент, мкр. «Север», ул. Жолан батыра, б/н.

Газ

ШПФ АО «QazaqGaz Aimaq»

Сall-center: 8-771-949-9260, 8 (7252) 39-74-81

WhatsApp: 8-705-872-9373, 8-705-872-9277, 8-705-872-9505, 8-705-872-9115, 8-705-872-9305.

Аварийно-диспетчерская служба – 104

Электричество

ТОО «Оңтүстiк Жарық Транзит»

телефон доверия 8 (7252) 50-57-11

Телефонные номера диспетчерских:

Шымкентский ГорЭС – 8 (7252) 35-39-85

Абайский участок – 8 (7252) 35-74-48

Аль-Фарабийский участок – 8 (7252) 53-53-65

Енбекшинский участок – 8 (7252) 57-56-38

Пригородный участок – 8 (7252) 55-30-11

ТОО «ЭНЕРГОПОТОК»

Юридический адрес: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр. «Сауле», ул. Зерде, 30

Адреса контакт-центров в г. Шымкенте:

– ул. Токаева, 27

– ул. Калдаякова, б/н

– ул. Казыбек би, 195 б

телефон 8 (7252) 777-333 прием звонков: с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница)

Отлов бродячих животных

Отловом бродячих животных в Шымкенте занимаются специалисты ГКП «Ветеринарная служба», расположенного по адресу: г. Шымкент, Абайский район, ул. Байтулы баба, 9/14 (ориентир – тойхана «Достар»).

Телефоны для справок и вызова бригады по отлову бродячих животных: 8 (7252) 45-05-22, 45-05-05.

«ШЫМКЕНТ-ДЕЗИНФЕКЦИЯ»

Санитарно-эпидемиологическая организация. Виды работ: дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинфекционная камера (обработка мягкого инвентаря от насекомых (гнуса), вирусов и бактерий).

Адрес: г. Шымкент, ул. Аблязимова (бывш. улица Щорса), 26.

Телефоны: 8-701-327-2126, 8-700-721-2166, 8 (7252) 53-09-84, 53-92-42.

E-mail: shym-dez@mail.ru.

Службы АО «Казақтелеком»

160 – центр поддержки потребителей

165 – централизованное бюро ремонта (открыт дозвон со всех сотовых операторов РК)

195 – информация о балансе лицевого счета

8 800 080 19 94 – телефон анонимной горячей линии: вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

1701 – справочная служба по вопросам кодов городов

11801 – справочно-информационная служба

Дом престарелых города Шымкента

Адрес: г. Шымкент, ул. Балапан ата, 5/1, на углу с пр. Момышулы.

Полное официальное название – КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг №10» управления занятости и соцзащиты г. Шымкента.

Дом престарелых Туркестанской области

Адрес: г. Шымкент, ул. Лермонтова, 174.