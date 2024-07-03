Справочник полезных телефонов Шымкента (актуально на 2 полугодие 2024 года).
Акимат города Шымкента
Аким города
СЫЗДЫКБЕКОВ Габит Абдимажитович
телефон 8 (7252) 24-70-01
е-mail: akimat@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
АСЫЛОВ Куаныш Жумабекович,
первый заместитель акима города Шымкента
телефон 8 (7252) 24-70-05
е-mail: k.asylov@shymkent.gov.kz
КАРИМОВ Айдын Мейрамбекович,
заместитель акима города Шымкента
телефон 8 (7252) 24-70-13
е-mail: a.karimov@shymkent.gov.kz
ҚҰРАНБЕК Сәрсен Абайұлы,
заместитель акима города Шымкента
телефон 8 (7252) 24-70-31
е-mail: s.kuranbek@shymkent.gov.kz
Руководитель аппарата акима города Шымкента
СЕЙТЕНОВ Ержан Иргебаевич
телефон 8 (7252) 24-70-18
е-mail: e.seitenov@shymkent.gov.kz
Уполномоченный по этике
Уполномоченный по этике – госслужащий, осуществляющий деятельность по обеспечению соблюдения норм этики и профилактики нарушений законодательства о госслужбе, противодействий коррупции и Этического кодекса госслужащих РК, а также консультирующий в пределах своих функций госслужащих и граждан.
АКИШЕВ Муратжан Омарбекович
телефон 8 (7252) 24-70-50
е-mail: m.akishev@shymkent.gov.kz
АКИМАТЫ РАЙОНОВ ГОРОДА
Аким района Туран г. Шымкента
АШИРБЕКОВ Берик Айдарович
телефон 8 (7252) 77-49-34, 77-84-07 (канцелярия)
е-mail: b.ashirbekov@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, ул. Байтулы баба, 12 а
Аким Каратауского района г. Шымкента
МУЛКЕМАНОВ Ракымберды Жанысбекович.
телефоны: 8 (7252) 77-45-64 (приемная), 77-45-22
е-mail: r.mulkemanov@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, мкр. «Нурсат», пр. Байдибек би, 60
Аким Енбекшинского района г. Шымкента
ЕСІЛБЕК Досбол Күздікбайұлы
телефоны: 8 (7252) 43-31-98 (приемная), 43-30-05 (канцелярия)
е-mail: d.esilbek@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, ул. Толстого, 119
Аким Аль-Фарабийского района г. Шымкента
МЫҢБАЕВ Рашид Мамытұлы
телефоны: 8 (7252) 54-58-46, 53-04-40 (приемная)
е-mail: r.mynbaev@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, ул. Тыныбаева, 49
Аким Абайского района г. Шымкента
Султанхан Шакир
телефоны: 8 (7252) 53-03-16 (приемная), 53-03-20, 39-02-00 (телефон доверия)
е-mail: d.daurenbekov@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Тауке хана, 3
УПРАВЛЕНИЯ АКИМАТА ГОРОДА
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента
руководитель управления: Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович
телефон 8 (7252) 24-75-17
е-mail: r.ibragimov@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, Каратауский район, пр. Назарбаева, 10
Управление туризма, внешних связей и креативной индустрии г. Шымкента
руководитель управления: Адильханов Бексултан Ержанович
телефон 8 (7252) 24-74-45
е-mail: b.adilkhanov@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
Управление строительства г. Шымкента
руководитель: Таджибаев Олжас Пердебаевич
телефоны: 8 (7252) 24-74-76 (канцелярия), 24-75-59 (приемная)
е-mail: o.tadzhibaev@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
Управление здравоохранения г. Шымкента
руководитель: Асылбеков Нурлыбек Абибуллаевич
телефон 8 (7252) 56-23-13
е-mail: n.asylbekov@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Республики, 12 а.
телефоны: 8 (7252) 56-23-11 (канцелярия), 56-23-13 (приемная)
е-mail: shymzdrav@shymkent.gov.kz
Instagram: https://www.instagram.com/gorzdravshymkent/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009066549312&mibextid=LQQJ4d
Управление мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
г. Шымкента
руководитель: Бекбауов Кайрат Аманович
телефоны: 8 (7252) 24-73-89, 24-73-89 (канцелярия)
е-mail: k.bekbauov@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
Управление по делам религий г. Шымкента
руководитель: Унербаев Бахтияр Алтаевич
телефон 8 (7252) 24-74-39
е-mail: b.onerbaev@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
Управление государственных закупок г. Шымкента
руководитель: Абаев Алмас Емельтаевич
телефон 8 (7252) 24-75-62 (канцелярия)
е-mail: a.abaev@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
Управление финансов г. Шымкента
руководитель: Бактыбаев Руслан Бакытбекович
телефоны: 8 (7252) 24-75-30, 24-75-32 (приемная)
е-mail: r.baktybaev@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
Управление культуры, развития языков и архивов г. Шымкента
руководитель: Орынтаев Бауыржан Орынбасарович
телефон 8 (7252) 77-63-45
е-mail: b.oryntaev@shymkent.gov.kz,
madeniet@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10/2
Управление контроля и качества городской среды г. Шымкента
руководитель: Керимжанов Мерлан Абдрахманулы
телефоны: 8 (7252) 24-74-02 (приемная), 24-75-03 (канцелярия)
адрес: г. Шымкент, проспект Н. Назарбаева, 10.
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента
руководитель: Азимбердиев Биржан Канатович
телефон 8 (7252) 24-74-31, 24-74-34 (канцелярия), 24-74-33 (приемная)
е-mail: b.azimberdiev@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
Управление жилья г. Шымкента
руководитель: Исламов Азат Рахимбердиевич
телефоны: 8 (7252) 56-62-90 (приемная), 56-62-86, 39-59-10 (канцелярия)
е-mail: a.islamov@shymkent.gov.kz, turgyn.ui-shymkent@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Республики, 12 а
Управление государственной инспекции труда г. Шымкента
руководитель: Калжанов Бауыржан Ахметалиевич
телефоны: 8 (7252) 27-38-42, 77-40-73
е-mail: B.Kalzhanov@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, ул. Байтерекова, 89
Управление физической культуры и спорта г. Шымкента
руководитель: Мыктыбеков Маратбек Саменбекулы
телефоны: 8 (7252) 36-51-01 (приемная), 36-51-03 (канцелярия)
е-mail: m.maratbekmyktybekov@gmail.com, s.shymkentsport@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, ул. Мадели кожа, 1 а
Управление цифровизации г. Шымкента
руководитель: Кемелов Мухит Абуталипович
телефоны: 8 (7252) 24-75-50 (приемная), 24-75-73 (канцелярия), 24-74-62 (справочная)
е-mail: m.kemelov@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента
руководитель: Жунусбеков Нурбол Абдирахманович
телефоны: 8 (7252) 39-44-27 (внутренний 103, приемная), 39-44-04 (канцелярия)
е-mail: n.zhunusbekov@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Шаяхметова, 39
Управление энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента
руководитель: Мендикулов Рзабек Балтабекович
телефоны: 8 (7252) 39-31-80, 39-31-95 (канцелярия)
е-mail: r.mendikulov@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Орынбаева, 33/2
Управление экономики и бюджетного планирования г. Шымкента
руководитель: Ескараев Ерлан Бастарович
телефон 8 (7252) 24-75-02 (канцелярия)
е-mail: e.eskaraev@shymkent.gov.kz, b.ekonomika@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
Управление сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента
руководитель: Мекамбаев Талгат Тойлибаевич
телефоны: 8 (7252) 24-74-11, 24-74-17 (канцелярия), 24-74-78 (приемная)
е-mail: t.mekambaev@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
Управление развития комфортной городской среды г. Шымкента
руководитель: Оңғар Әбілқайыр Бақытқалиұлы
телефоны: 8 (7252) 24-75-66, 24-75-10
е-mail: a.ongar@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
Управление образования г. Шымкента
руководитель: Шамшиева Нургуль Акылбековна
е-mail: n.shamshieva@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, ул. Тыныбаева, 49
Телефоны: 8 (7252) 53-00-47, 53-93-15 (канцелярия), 53-00-52 (call-центр), 8-707-904-0495, 8-701-361-3713 (дошкольное образование), 8-775-000-8509 (среднее общее образование), 8-707-522-0020 (техническое и профессиональное образование), 8-702-432-9229 (отдел опеки и попечительства).
Рабочий график: понедельник-пятница с 9:00 до 19:00, обед с 13:00 до 15:00, выходные дни – суббота и воскресенье
e-mail: goo_shymkent2006@mail.kz
Управление занятости и социальной защиты г. Шымкента
руководитель: Утебаева Жанат Умирсейтовна
телефоны: 8 (7252) 77-11-03 (приемная и call-center), 27-71-30 (канцелярия)
е-mail: zha.utebaeva@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, ул. Байтерекова, 89
Управление внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента
и.о. руководителя управления: Джумакулова Айгерим Абдиохаповна
телефоны: 8 (7252) 24-74-88, 24-74-75
е-mail: a.dzhumakulova@shymkent.gov.kz
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
МАСЛИХАТ ГОРОДА ШЫМКЕНТА
Председатель маслихата города Шымкента
НАРЫМБЕТОВ Бахадыр Мадалиевич
телефон 8 (7252) 24-74-00
е-mail: maslihat_shm@mail.ru
адрес: г. Шымкент, пр. Назарбаева, 10
КОММУНАЛКА
Вода
Центральная диспетчерская служба ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» – 8-708-110-2121 (WatsАpp), 8 (7252) 321-274
Горячая линия службы по работе с населением ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» – 8 (7252) 321-275
Отдел по связям с общественностью ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» – 8-705-758-1111 (WhatsApp), е-mail: info@wrm.kz, kense@wrm.kz, smi@wrm.kz.
Адреса и телефоны дилерских участков можно узнать на официальном сайте ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» – wrm.kz (рубрика «Потребителю» – «Визитная карточка»).
ТОО «Водомер» – поверка и замена индивидуального прибора учета воды. Заявки на установку, замену, ремонт, поверку и опломбировку приборов учета воды нужно оставлять по телефонам: 8 (7252) 37-33-62, 37-54-57, 37-50-87, 8-771-147-24-08,
8-775-326-63-02.
ТОО «Водомер» находится по адресу: г. Шымкент, мкр. «Север», ул. Жолан батыра, б/н.
Газ
ШПФ АО «QazaqGaz Aimaq»
Сall-center: 8-771-949-9260, 8 (7252) 39-74-81
WhatsApp: 8-705-872-9373, 8-705-872-9277, 8-705-872-9505, 8-705-872-9115, 8-705-872-9305.
Аварийно-диспетчерская служба – 104
Электричество
ТОО «Оңтүстiк Жарық Транзит»
телефон доверия 8 (7252) 50-57-11
Телефонные номера диспетчерских:
Шымкентский ГорЭС – 8 (7252) 35-39-85
Абайский участок – 8 (7252) 35-74-48
Аль-Фарабийский участок – 8 (7252) 53-53-65
Енбекшинский участок – 8 (7252) 57-56-38
Пригородный участок – 8 (7252) 55-30-11
ТОО «ЭНЕРГОПОТОК»
Юридический адрес: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр. «Сауле», ул. Зерде, 30
Адреса контакт-центров в г. Шымкенте:
– ул. Токаева, 27
– ул. Калдаякова, б/н
– ул. Казыбек би, 195 б
телефон 8 (7252) 777-333 прием звонков: с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница)
Отлов бродячих животных
Отловом бродячих животных в Шымкенте занимаются специалисты ГКП «Ветеринарная служба», расположенного по адресу: г. Шымкент, Абайский район, ул. Байтулы баба, 9/14 (ориентир – тойхана «Достар»).
Телефоны для справок и вызова бригады по отлову бродячих животных: 8 (7252) 45-05-22, 45-05-05.
«ШЫМКЕНТ-ДЕЗИНФЕКЦИЯ»
Санитарно-эпидемиологическая организация. Виды работ: дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинфекционная камера (обработка мягкого инвентаря от насекомых (гнуса), вирусов и бактерий).
Адрес: г. Шымкент, ул. Аблязимова (бывш. улица Щорса), 26.
Телефоны: 8-701-327-2126, 8-700-721-2166, 8 (7252) 53-09-84, 53-92-42.
E-mail: shym-dez@mail.ru.
Службы АО «Казақтелеком»
160 – центр поддержки потребителей
165 – централизованное бюро ремонта (открыт дозвон со всех сотовых операторов РК)
195 – информация о балансе лицевого счета
8 800 080 19 94 – телефон анонимной горячей линии: вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации
1701 – справочная служба по вопросам кодов городов
11801 – справочно-информационная служба
Дом престарелых города Шымкента
Адрес: г. Шымкент, ул. Балапан ата, 5/1, на углу с пр. Момышулы.
Полное официальное название – КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг №10» управления занятости и соцзащиты г. Шымкента.
Дом престарелых Туркестанской области
Адрес: г. Шымкент, ул. Лермонтова, 174.