Пригодится! Телефонный справочник Шымкента

Пригодится! Предлагаем вам справочник необходимых для каждого жителя города телефонов, адресов, адресов электронной почты различных отделов и управлений Шымкента. В справочнике представлены так же нужные номера горячих линий, диспетчерских и телефонов доверия.

Акимат города Шымкента

Аким города – Габидулла Рахматуллаевич Абдрахимов.

Адрес: проспект Тауке хана, 6. Телефон дежурной части: 53-00-15.

Официальный сайт: www.shymkent.gov.kz.

Районы города Шымкента

Абайский район: аким района – Татыбаев Ахмет Отегенович.

Адрес: улица Калдаякова, 38. Тел.: 21-41-71, 77-07-75;

e-mail: abayapparat05.05.@mail.ru.

Аль-Фарабийский район: аким района – Калжанов Бауыржан Ахметалиевич.

Адрес: ул. Ж. Тыныбаева, 49. Тел. 54-58-46; e-mail: alfarabyapparat@mail.ru.

Енбекшинский район: аким района – Ильясов Галымжан Молдабаевич.

День приема: каждый четверг с 16.00 до 18.00 часов.

Адрес: улица Толстого, 119. Тел.: 43-31-98, 53-27-43, e-mail: enbekshiapparat.gov.kz.

Каратауский район: аким района – Мауленкулов Габит Патшаханулы.

Адрес: мкр. «Нурсат», 24. Тел.: 42-10-20, 42-20-19, 42-10-29.

Отделы города Шымкента

Отдел архитектуры и градостроительства. Руководитель – Архабаев Нурлан Толепбергенович.

Адрес: улица Туркестанская, 11, тел. 53-64-95; e-mail: arhitekturashym@mail.ru.

Отдел земельных отношений. Руководитель – Сайлауов Касымбек Пернебекович.

Адрес: улица Жангелдина, 13/5, тел.: 39-44-04; e-mail: OZO_Shymkent@mail.ru.

Отдел строительства. И.о. руководителя — Егетаев Тажибай Дуйсенович.

Адрес: улица Байтурсынова, 17, тел. 21-30-48, 27-05-50; e-mail: Otdelstroit77@mail.ru.

Отдел экономики и финансов. Руководитель – Жанбосынов Кенжебек Керимбекович.

Адрес: пр. Тауке хана, 6, тел.: 54-07-34, 54-08-44; e-mail: gorfin@gorfin.shim.kz.

Отдел занятости и социальных программ. Руководитель – Куанышбеков Бауыржан Шераханович.

Адрес: улица Жангельдина, 13а, тел.: 56-91-59, 56-91-34, 56-04-68; e-mail: oz_sp@mail.ru.

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии. Руководитель – Курманбай Гани Турыскулович.

Адрес: пр. Тауке хана, 6, тел.: 39-04-32, 53-64-60, 39-38-23, 39-37-49; e-mail: gorvet_otdel@mail.ru.

Отдел внутренней политики. Руководитель – Калыбеков Канат Жумагулович.

Адрес: пр. Тауке хана, 6, тел. 54-51-53; e-mail: ovp_shymkent@mail.ru.

Отдел образования. Руководитель – Тажиева Жанат Арысбековна.

Адрес: ул. Ж. Тыныбаева, 49, тел. 53-63-58; e-mail: goo_shymkent2006@mail.ru.

Отдел культуры и развития языков. Руководитель – Базаркулов Мурат Серикбаевич.

Адрес: ул. Мангельдина, 39, тел.: 23-34-82, 33-87-80, 23-33-01; e-mail: kulturaotdel@mail.ru.

Отдел предпринимательства. Руководитель – Абдраханов Асет Маратулы.

Адрес: улица Казыбек би, 5, тел: 54-00-07, 53-74-04; e-mail: op.7@mail.ru.

Отдел физической культуры и спорта. Руководитель – Катаев Нуржан Жолумбекович.

Адрес: улица Дулати, 6, тел. 53-71-90; e-mail: kala-sport@ok.kz.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства. Руководитель – Касымбеков Талгат Набиевич.

Адрес: улица Желтоксан, 18, тел.: 33-95-52, 33-95-75 (сектор энергетики), 33-81-10 (сектор благоустройства); e-mail: jkh.shymkent@gov.kz.

Отдел жилищных отношений. Руководитель – Абдинуров Малик Куттымбетович.

Адресу: ул. Т. Рыскулова, 8а в здании фронт-офиса, тел.: 41-74-87 и 41-70-96; e-mail: zsektor@inbox.ru.

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Руководитель – Жуматаев Куатжан Азимбаевич.

Адрес: ул. Ж. Тыныбаева, 49, тел. 39-05-51; e-mail: transportpersonal.kz@mail.ru.

Отдел жилищной инспекции. Руководитель – Джуманов Марат Майлибаевич.

Адрес: улица Токаева, 14б, тел. 54-08-74.

Диспетчерская акима города

545-545 – круглосуточный телефон контакт-центра аппарата акимата города Шымкента.

Этот номер работает в дополнение к прежнему, который мы ранее называли «диспетчерская служба акима города», – 53-00-15.

Дозвонившись по этим номерам, вы сможете узнать, почему нет в доме воды, когда дадут тепло в квартиры, что случилось с подачей электричества в вашем районе.

Важные номера телефонов!

110 – единый номер для для приема сообщений, связанных с террористическими угрозами.

Ваш звонок на этот номер из любой точки Казахстана будет поступать в дежурные службы департаментов КНБ по территориальному признаку.

115 – номер Call-центра Генеральной прокуратуры РК.

По этому номеру вы можете оставить обращение: на действия органов уголовного преследования, выраженные в необоснованном отказе в регистрации заявления о преступлении, о розыске без вести пропавшего, незаконном доставлении, содержании и задержании, а также по иным фактам нарушения конституционных прав и свобод граждан в уголовном процессе; о нарушении прав предпринимателей, в том числе связанных с незаконными проверками; о нарушении трудовых прав граждан, в том числе связанных с невыплатой заработной платы; о фактах неправомерного взимания платы за медуслуги, оказанные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; на действия коррупционного характера сотрудников и работников органов, ведомств и учреждений прокуратуры.

Управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) по ЮКО. Адрес: г. Шымкент, мкр. «Нурсат», пр. Астана, строение 10, тел. 24-75-10, e-mail: gask_uko@mail.ru.

Единый сall-центр по модернизации жилья

В рамках программы развития регионов до 2020 года по вопросам модернизации ЖКХ и организации ремонта многоквартирных домов при АО «Казахстанский Центр модернизации и развития ЖКХ» открыт сall-центр. Номер телефона – 8-8000-8000-12 (звонок по Казахстану бесплатный).

Адреса ЦОНов города Шымкента

Отдел №1 (Абайский район). Адрес: ул. Мадели Кожа, 1г, тел.: 30-08-38, 21-46-76.

Отдел №3 (Аль-Фарабиский район). Адрес: ул. Жангельдина, 13а, тел.: 39-50-77, 39-51-02.

Отдел №4 (Енбекшинский район). Адрес: мкр. «Восток», 116/1, тел.: 41-06-88, 41-06-46.

Отдел №5 (Каратауский район). Адрес: мкр. «Нурсат», 24а, тел. 77-06-67.

Отдел №12 (Каратауский район). Адрес: жилой масив «Сайрам», ул. Ибрагим Ата б/н, тел. 8 (725 2) 14-25-42.

Операционные отделения ЕНПФ, расположенных в Шымкенте

Улица Байдибек би, 45 (рядом с «Изуми»).

Отделение №1, ул. Мадели Кожа, 35/1 (рядом с «Медтехникой»).

Отделение №2, Темирлановское шоссе, здание 1/22.

Отделение в жилом массиве «Сайрам», ул.Ибрагим Ата, д.101/3.

Все отделения работают в будние дни (понедельник-пятница) с 08:00 до 19:00, в субботу с 09:00-13:00.

Коммунальные службы города

Энергетики

Номера телефонов диспетчеров ТОО «Онтустик Жарык Транзит»:

Городские ЭС: 35-39-85.

Абайское УЭС: 35-74-48.

Аль-Фарабийское УЭС: 53-53-65.

Пригородное УЭС: 55-30-11.

Енбекшинский УЭС: 57-56-38.

Call-центр ТОО «Энергопоток» 40-07-04. WhatsApp 8-775-428-89-22.

К сведению шымкентцев, ТОО «Энергопоток» открыл новый контакт-центр по адресу: город Шымкент, ул. Казыбек би (бывш. Советская), 195б (район водоканала).

В ТОО «Онтустик Жарык Транзит» начал действовать телефон доверия. Обо всех проблемах, касающихся энергоснабжения, вы можете заявлять, позвонив по телефону 50-57-11.

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Адрес: г.Шымкент, ул. Г. Орманова, 17.

Приемная: 32-11-95, 32-11-94, 32-60-09.

Центральная диспетчерская служба: 32-12-74, 32-35-74.

Горячая линия: 32-12-75.

Инспекция водных балансов населения: 32-11-80.

Водомерная мастерская: 37-33-62, 37-54-57.

Факс: 32-25-44.

web: www.wrm.kz. E-mail: info@wrm.kz.

Так же заявки круглосуточно принимаются по WhatsApp по номеру 8-708-110-21-21.

По газу

Колл-центр ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»: 92-11-77. Авайрийная служба: 104, Колл-центр ТОО «Омега-XXI» по квитанциям по оплате за газ: 58-48-68, WhatsApp-служба ТОО «Омега-XXI» по квитанциям по оплате за газ: 8-777-727-77-21.

Службы

Служба социального и инва-такси для инвалидов

Номера служб: 43-36-77, 43-32-30 (инва-такси), 28-38-98 (социальное такси). Время работы – с 9.00 до 19.00 часов.

Протезная мастерская

Протезная мастерская ОО инвалидов «Когершин»: ул. Ташенова (бывшая Титова), дом 35-а, тел.: 97-59-09, 8-707-779-68-04.

Для здоровья

Общегородская справочная аптек: 39-39-01.

Справочная аптек «Зерде»: 50-69-69.

Доставка медикаментов на дом сети аптек «03»: 52-04-84.

Справочная аптек «Еврофарма»: 35-44-44.

Ремонт оправ, оптика – 35-37-50.

Лекарственный информационно-аналитический центр – информация о правах граждан на лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, о рациональном, эффективном и безопасном применении лекарственных средств, а также о возможных побочных эффектах.

Звонок и консультация бесплатны! Единый телефон по Казахстану 8 800 080 88 87 (с 09.00 до 18.30).

Отдел лекарственного обеспечения и лицензирования УЗ ЮКО: 21-33-96 и 21-37-88.

Телефоны

Справочная телефонов – 11801 (бывш. 09).

Платная справочная – 169.

Оборона

Департамент по делам обороны ЮКО

г. Шымкент, ул. Сарбаздар, 8. Тел.: 53-69-65; деж. 55-81-29 и 54-95-88.

Управление по делам обороны города Шымкента

г. Шымкент, ул. Майлина, 12, тел.: нач. 54-13-77, деж. 54-16-58.

Полезные телефоны для автоводителей

Филиал ОО «ОСА» в Шымкенте и ЮКО: г. Шымкент, ул. Кожанова, 1.

Контактные телефоны: +7-777-154-37-77, +7-702-297-71-98.

Директор – Шевченко Денис Анатольевич.

Официальный сайт «Общество Союза автомобилистов»: oo-osa.org.

СпецЦОН города Шымкента (для автовладельцев). Адрес: Каратауский район, мкр. «Достык», дом №23-43/1. Тел. 21-24-33.