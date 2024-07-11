Тропический остров с коралловыми виллами — что ждет посетителей Kandima Maldives 5*

Откройте для себя чудеса Kandima Maldives 5* — стильного отеля от Мальдивской группы компаний Pulse Hotels & Resorts на тропическом острове, где каждое впечатление гарантированно необычное. Kandima не просто утверждает свою репутацию как место для исключительного отдыха, но и является плацдармом для креативных путешествий, вдохновленных личным выбором каждого гостя.

К слову, недавно компания, которая подчеркивает критическое внимание к сохранению искусства как части столпов своего бренда, поддержала премьерный показ fashion physique ballet ПИОНmän коллекции известного казахстанского дизайнера Айнур Турисбек. И это не случайно:

«Мы занимаемся необычными творческими путешествиями, вдохновленными личным выбором человека. Наш бизнес креативен во всех отношениях, во всех презентациях наших гостей присутствует игривое искусство, похожее на творческое пространство Айнур для индивидуального самовыражения», — говорит Нирадж Сет, директор кластера по связям с общественностью Pulse Hotels & Resorts, Мальдивы», — подчеркнул директор по связям с общественностью Pulse Hotels & Resorts Нирадж Сет.

Kandima на Мальдивах предлагает невероятно красивый курорт для взрослых и множество развлечений для детей. Стильные студии и виллы на потрясающем атолле Даалу открывают новый взгляд на пляжный отдых, предлагая свободу выбора и неповторимый опыт жизни на острове.

Это место, где стереотипы о пляжном отдыхе остаются позади, а правила игры меняются в пользу гостей. В Kandima Maldives вы найдете не просто отдых, а новый способ встречи жизни.